NASA проведет операцию по спасению астронавтов миссии Artemis II у берегов Сан-Диего
Приводнение капсулы с космонавтами планируется на вечер 10 апреля 2026 года
10 апреля 2026, 18:03, ИА Амител
NASA совместно с Военно‑морскими силами США завершают подготовку к масштабной спасательной операции. Военным предстоит вернуть на сушу экипаж миссии Artemis II после приводнения капсулы Orion в Тихом океане — неподалеку от побережья Южной Калифорнии, у берегов Сан‑Диего.
Для обеспечения безопасного возвращения астронавтов задействован десантный транспортный док USS John P. Murtha, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.
В состав экипажа миссии Artemis II входят Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Во время миссии команда совершила пилотируемый облет Луны.
Приводнение капсулы Orion ожидается вечером 10 апреля 2026 года: в 20:07 по восточному времени США, или в 03:07 следующего дня по московскому времени.
Акватория приводнения расположена в Тихом океане, в непосредственной близости от Сан‑Диего. Проведена мобилизация всех необходимых служб — операция находится на финальной стадии подготовки. Ранее NASA показала первую фотографию Земли с корабля "Орион".
18:17:35 10-04-2026
20:48:24 10-04-2026
Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся в ней далеко ещё не докажут "факт" облёта Луны, такой же "достоверный", как якобы "высадка" на спутник Земли штатовских астронавтов более полувека назад!
20:57:39 10-04-2026
Гость (20:48:24 10-04-2026) Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся ... Спасут. Они ж в штате Юта щяс.
21:06:44 10-04-2026
Гость (20:48:24 10-04-2026) Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся ... Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у них полёт получился и это надо признать, нравиться это кому-то или нет!
Что у нас? Да, что-то есть, но этого слишком мало! Что именно есть, тоже не понятно...
22:09:35 10-04-2026
Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... У них такой полёт ещё в романе Жуля Верна получился (С Земли на Луну, Вокруг Луны):)
22:48:25 10-04-2026
Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... Что всё получилось -не факт. Что облетели луну -не факт. Фото , видео ии -тоже не факт. Доказывать эти черти опять никому ничего не будут😂😂😂.Нет фактов неопровержимых ? Значит отдохнули в Диснейленде.
07:28:01 11-04-2026
Кречет (22:48:25 10-04-2026) Что всё получилось -не факт. Что облетели луну -не факт. Фот... А какие факты, доказывающие полет Гагарина вас убеждают?
09:06:30 11-04-2026
Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... у нас Пасха
11:48:34 11-04-2026
Гость (20:48:24 10-04-2026) Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся ... Посадочные модули и луноход до сих пор там стоят,куча снимков со спутников разных стран тому подтверждение.
04:05:24 11-04-2026
Молодцы
08:48:10 11-04-2026
Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... Мало для чего? Они облетели луну, ради пиара. Мы тоже должны пиариться? Детский сад.
10:56:49 11-04-2026
Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... Вообще-то у нас с 70-х годов договор о международном космической сотрудничестве. В одну каску делать такие проекты очень дорого. К тому же хоть в космосе нет политических расприй.
12:22:01 11-04-2026
Ну - облетели , они её…! И что..! Пускай ещё раз ,2-3-5-10раз облетят!!!
15:35:29 11-04-2026
Канадец политкорректно и нарочито африканец чтобы никто не ущемился?
02:48:42 12-04-2026
Многополярный мир глотает пыль тем временем и следит за угасанием гегемонии США задрав головы к небесам