НОВОСТИОбщество

NASA проведет операцию по спасению астронавтов миссии Artemis II у берегов Сан-Диего

Приводнение капсулы с космонавтами планируется на вечер 10 апреля 2026 года

10 апреля 2026, 18:03, ИА Амител

Астронавты миссии Artemis II / Фото: NASA
Астронавты миссии Artemis II / Фото: NASA

NASA совместно с Военно‑морскими силами США завершают подготовку к масштабной спасательной операции. Военным предстоит вернуть на сушу экипаж миссии Artemis II после приводнения капсулы Orion в Тихом океане — неподалеку от побережья Южной Калифорнии, у берегов Сан‑Диего.

Для обеспечения безопасного возвращения астронавтов задействован десантный транспортный док USS John P. Murtha, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

В состав экипажа миссии Artemis II входят Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Во время миссии команда совершила пилотируемый облет Луны.

Приводнение капсулы Orion ожидается вечером 10 апреля 2026 года: в 20:07 по восточному времени США, или в 03:07 следующего дня по московскому времени.

Акватория приводнения расположена в Тихом океане, в непосредственной близости от Сан‑Диего. Проведена мобилизация всех необходимых служб — операция находится на финальной стадии подготовки. Ранее NASA показала первую фотографию Земли с корабля "Орион".

космос

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

18:17:35 10-04-2026

операцию будет проводить Ютани Вейлэнд
по дороге до Луны, была получена посылка с Марса.
с крайне враждебной формой жизни

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:24 10-04-2026

Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся в ней далеко ещё не докажут "факт" облёта Луны, такой же "достоверный", как якобы "высадка" на спутник Земли штатовских астронавтов более полувека назад!

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:57:39 10-04-2026

Гость (20:48:24 10-04-2026) Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся ... Спасут. Они ж в штате Юта щяс.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антигость

21:06:44 10-04-2026

Гость (20:48:24 10-04-2026) Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся ... Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у них полёт получился и это надо признать, нравиться это кому-то или нет!
Что у нас? Да, что-то есть, но этого слишком мало! Что именно есть, тоже не понятно...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:35 10-04-2026

Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... У них такой полёт ещё в романе Жуля Верна получился (С Земли на Луну, Вокруг Луны):)

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кречет

22:48:25 10-04-2026

Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... Что всё получилось -не факт. Что облетели луну -не факт. Фото , видео ии -тоже не факт. Доказывать эти черти опять никому ничего не будут😂😂😂.Нет фактов неопровержимых ? Значит отдохнули в Диснейленде.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:01 11-04-2026

Кречет (22:48:25 10-04-2026) Что всё получилось -не факт. Что облетели луну -не факт. Фот... А какие факты, доказывающие полет Гагарина вас убеждают?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:30 11-04-2026

Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... у нас Пасха

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:34 11-04-2026

Гость (20:48:24 10-04-2026) Обнаружение приводнившейся капсулы и "спасение" находящихся ... Посадочные модули и луноход до сих пор там стоят,куча снимков со спутников разных стран тому подтверждение.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ник

04:05:24 11-04-2026

Молодцы

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:10 11-04-2026

Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... Мало для чего? Они облетели луну, ради пиара. Мы тоже должны пиариться? Детский сад.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:49 11-04-2026

Антигость (21:06:44 10-04-2026) Я не хочу писать дифирамбы другим странам или ещё кому, но у... Вообще-то у нас с 70-х годов договор о международном космической сотрудничестве. В одну каску делать такие проекты очень дорого. К тому же хоть в космосе нет политических расприй.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:01 11-04-2026

Ну - облетели , они её…! И что..! Пускай ещё раз ,2-3-5-10раз облетят!!!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:29 11-04-2026

Канадец политкорректно и нарочито африканец чтобы никто не ущемился?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:48:42 12-04-2026

Многополярный мир глотает пыль тем временем и следит за угасанием гегемонии США задрав головы к небесам

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров