NASA проведет операцию по спасению астронавтов миссии Artemis II у берегов Сан-Диего

Приводнение капсулы с космонавтами планируется на вечер 10 апреля 2026 года

10 апреля 2026, 18:03, ИА Амител

Астронавты миссии Artemis II / Фото: NASA

NASA совместно с Военно‑морскими силами США завершают подготовку к масштабной спасательной операции. Военным предстоит вернуть на сушу экипаж миссии Artemis II после приводнения капсулы Orion в Тихом океане — неподалеку от побережья Южной Калифорнии, у берегов Сан‑Диего.

Для обеспечения безопасного возвращения астронавтов задействован десантный транспортный док USS John P. Murtha, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

В состав экипажа миссии Artemis II входят Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Во время миссии команда совершила пилотируемый облет Луны.

Приводнение капсулы Orion ожидается вечером 10 апреля 2026 года: в 20:07 по восточному времени США, или в 03:07 следующего дня по московскому времени.

Акватория приводнения расположена в Тихом океане, в непосредственной близости от Сан‑Диего. Проведена мобилизация всех необходимых служб — операция находится на финальной стадии подготовки. Ранее NASA показала первую фотографию Земли с корабля "Орион".