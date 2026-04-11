На amic.ru пройдет прямая трансляция пасхального богослужения в Александро-Невском соборе

Служба начнется 11 апреля в 23:30

11 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Пасхальное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Православные христиане готовятся к Пасхе, которую в 2026 году начнут праздновать в ночь с 11 на 12 апреля. Богослужения проведут в 31 церкви и храме Барнаульской епархии РПЦ.

В Александро-Невском соборе Божественную литургию возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, затем продолжат службу.

Закончатся праздничные мероприятия примерно с двух до трех ночи (в зависимости от храма, где они проходят). После этого прихожане могут разъехаться по домам: несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов будут работать с 02:00 до 04:00.

Телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию празднования Пасхи. Читатели amic.ru также могут посмотреть ее на нашем сайте. Напомним, в 2025 году Пасху встречали в ночь с 19 на 20 апреля: во всех храмах Барнаула прошли торжественные пасхальные богослужения. Колокольный звон, огонь свечей, крестный ход и радостное "Христос воскресе!" — атмосферу праздника ощущали как взрослые, так и дети. Как это было — смотрите и читайте на amic.ru.

А пока мы все готовимся к Светлому Христову Воскресению, посмотрите рецепты необычной пасхи, прочитайте советы, как красиво покрасить яйца без химии и как правильно биться яйцами. А если не знаете, как поздравить с Пасхой, мы подготовили для вас стихи, сообщения, картинки и открытки.