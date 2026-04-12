Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем космонавтики

В поздравлении главы региона отметили вклад ученых и конструкторов в развитие отечественной космонавтики

12 апреля 2026, 10:22, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем космонавтики. Текст поздравления публикует краевое правительство.

«В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос — события, которое навсегда изменило историю человечества. Команда талантливых ученых, конструкторов, инженеров совершила технологический прорыв. Имена наших земляков — космонавтов, испытателей, ученых — вписаны в звездную летопись России», — говорится в поздравлении.

Особое место среди них занимает уроженец Алтайского края Герман Степанович Титов. В августе 1961 года он доказал, что человек способен полноценно жить и работать в невесомости. Его полет продлился более суток. До сих пор не побит еще один рекорд нашего земляка: Титов остается самым молодым космонавтом в истории, отправившись на орбиту в возрасте всего 25 лет.

Сегодня дело освоения космоса продолжают новые поколения. На территории края действует Алтайский оптико-лазерный центр, специалисты которого ведут мониторинг околоземного пространства и участвуют в значимых научных проектах.

Ранее Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем космонавтики.