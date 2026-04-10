Эксперт: укрепление рубля на 17% может снизить доходы бюджета

Крепкий рубль сдерживает инфляцию, но давит на доходы бюджета

10 апреля 2026, 18:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В настоящее время рубль крепче комфортного для российского бюджета уровня примерно на 17%, сообщил инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин "Газете.ru".

«Средний официальный курс доллара к рублю с начала года по 6 апреля составляет 79 рублей, тогда как в бюджете на этот год заложено 92,5 рубля за доллар. Это означает, что рубль крепче комфортного уровня на 17%. Такая ситуация негативно сказывается на доходах экспортеров и бюджета. Однако более сильный рубль помогает бороться с инфляцией, что позволяет Центральному банку снижать ключевую ставку. Хотя для бюджета это пока является фактором давления на доходы, но не критичная проблема», — отметил он.

Инвестиционный стратег также добавил, что во втором полугодии по мере снижения ключевой ставки, оживления импорта и кредитования рубль будет ослабевать. Целью является достижение курса 85–87 рублей к концу года.

«Цены на нефть могут стремительно снизиться до 70–80 долларов за баррель в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и восстановления нормальной логистики через Ормузский пролив. Это может произойти уже к лету», — заключил Бахтин.

Ранее эксперт рассказал, когда доллар подорожает до 95 рублей. 

Доллар, курс валют / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Гость

18:35:33 10-04-2026

Ну давайте уже 90 чтобы хоть как то дыру заштопать
можно 100 .
в 90 ых с 6 до 24 прыгал . в 4 раза и ниче- все живем !
можно прям 280 - никто не подохнет !
и тогда чанганы и москвичи 6 будут стоить 8 млн . Ну нам то обьяснят что кругом воаги и опять с телевизора все разтолмачит дядька Соловьев

Musik

20:59:03 10-04-2026

Этак +1 рубль в бюджет дает -8 рублей в экономику.
Клево.

Гость

20:59:20 10-04-2026

Советский рубль был крепче нынешнего, буржуйского на два порядка, однако не снижал почему-то "доходы бюджета"!?

Раелист

21:51:04 10-04-2026

Если рубль рухнет и кредиты обесценятся. 99 процентов Россиян будут прыгать и в ладоши хлопать. Их долги превратятся в ничто. Но этого никогда не произойдет. Никто не простит не копейки никому. Так что это все разговоры не о чем ... Когда там Байден про доллар за 200 говорил он просто не знал как всегда что несёт.

Гость

07:30:56 11-04-2026

Рубль держат рукотворно в политических целях, пока идёт СВО. Поддержка рубля идёт через сальдо торгового баланса, мы продаем миру больше, чем покупаем. Поэтому в стране избыток валюты, и её не вывозят за бугор, как это делали раньше. После окончания СВО рубль грохнется очень громко. Это всё взаимосвязанные вещи.

Гость

20:51:47 11-04-2026

Гость (07:30:56 11-04-2026) Рубль держат рукотворно в политических целях, пока идёт СВО.... На кого фиксируем прогноз?

