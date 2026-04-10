Крепкий рубль сдерживает инфляцию, но давит на доходы бюджета

10 апреля 2026, 18:02, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В настоящее время рубль крепче комфортного для российского бюджета уровня примерно на 17%, сообщил инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин "Газете.ru".

«Средний официальный курс доллара к рублю с начала года по 6 апреля составляет 79 рублей, тогда как в бюджете на этот год заложено 92,5 рубля за доллар. Это означает, что рубль крепче комфортного уровня на 17%. Такая ситуация негативно сказывается на доходах экспортеров и бюджета. Однако более сильный рубль помогает бороться с инфляцией, что позволяет Центральному банку снижать ключевую ставку. Хотя для бюджета это пока является фактором давления на доходы, но не критичная проблема», — отметил он.

Инвестиционный стратег также добавил, что во втором полугодии по мере снижения ключевой ставки, оживления импорта и кредитования рубль будет ослабевать. Целью является достижение курса 85–87 рублей к концу года.

«Цены на нефть могут стремительно снизиться до 70–80 долларов за баррель в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и восстановления нормальной логистики через Ормузский пролив. Это может произойти уже к лету», — заключил Бахтин.

