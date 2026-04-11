На Алтае возобновили поиски Даниила Кузнецова, пропавшего в августе 2025 года

20-летний парень пропал рядом с селом Токарево

11 апреля 2026, 18:03, ИА Амител

Даниил Кузнецов / Фото: "ЛизаАлерт"

Полиция Новоалтайска возобновила поиски Даниила Кузнецова, пропавшего в августе 2025 года, сообщается на сайте МВД по Алтайскому краю.

Напомним, 20-летний Даниил Кузнецов пропал вечером 23 августа 2025 года рядом с селом Токарево Первомайского района. Известно, что коллега подвозил его домой на автомобиле. Однако по пути парень попросил приятеля остановить машину и вышел из нее.

3 сентября того же года правоохранители и волонтеры организовали масштабные поиски, обследовав огромную территорию, но это не дало ни единой зацепки. Следователи возбудили дело об убийстве.

Ориентировка МВД немного отличается от той, которую в 2025 году давали волонтеры "ЛизаАлерт".