Россия и Украина провели обмен военнопленными
Из плена вернулись 175 российских солдат
12 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
Россия и Украина 11 апреля обменялись военнопленными, сообщили в Минобороны. Стороны передали по 175 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.
Посредником при обмене выступали ОАЭ. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации.
В ходе обмена с Украины также вернулись семь жителей Курской области. Их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, это последняя группа жителей региона, которых удерживали на Украине после оккупации Курской области.
В 16:00 мск 11 апреля вступило в силу объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится до конца дня 12 апреля.
08:11:45 12-04-2026
Отъелись в плену.
09:30:54 12-04-2026
Гость (08:11:45 12-04-2026) Отъелись в плену....
завидуешь?
16:09:06 12-04-2026
Гость (08:11:45 12-04-2026) Отъелись в плену.... Всё, что увидел?
21:45:23 12-04-2026
Гость (16:09:06 12-04-2026) Всё, что увидел?...
Учитывая о каких ужасах рассказывают о том, что якобы переживают наши военные в украинском плену, то реальность этому как-то совсем не соответсвует