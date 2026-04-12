Россия и Украина провели обмен военнопленными

Из плена вернулись 175 российских солдат

12 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Россия и Украина 11 апреля обменялись военнопленными, сообщили в Минобороны. Стороны передали по 175 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Посредником при обмене выступали ОАЭ. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

В ходе обмена с Украины также вернулись семь жителей Курской области. Их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, это последняя группа жителей региона, которых удерживали на Украине после оккупации Курской области.

В 16:00 мск 11 апреля вступило в силу объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится до конца дня 12 апреля.