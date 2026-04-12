В Алтайском крае подтоплены 66 домов и 269 приусадебных участков

В бассейне Верхней Оби продолжается интенсивное снеготаяние, на Оби ожидают подъем уровня воды до критических отметок

12 апреля 2026, 11:01, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае остаются подтопленными 66 жилых домов, 269 приусадебных участков, два участка автодорог и один низководный мост. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В превентивных целях спасатели провели подрывы льда на затороопасном участке реки Чумыш в районе села Староперуново Тальменского района. Работы велись с вертолета Ми-8.

В бассейне Верхней Оби продолжается интенсивное снеготаяние и освобождение рек ото льда. Прогнозируется понижение среднесуточных температур, что замедлит процесс снеготаяния и уменьшит склонный сток. На реках края продолжается процесс вскрытия.

На Оби, в нижнем течении, наблюдается значительный рост уровня воды. Местами прогнозируется достижение критических отметок.