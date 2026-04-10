Такой день. Подтопления жилых домов и подарок детдому от бизнесмена

О главных событиях региона за 10 апреля

10 апреля 2026, 23:46, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На проспекте Калинина в Барнауле на месте сгоревшего радиозавода появится новый комплекс — такую информацию сайту "Алтайская недвижимость" предоставил Владислав Рыжков, глава строительной компании "Оптимум", выкупивший участок.

В Барнауле мошенники обманули 20-летнюю девушку, прислав ей в мессенджере сообщение о победе в розыгрыше денежного приза в размере 85 тысяч рублей.

Глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение комитету по дорожному хозяйству и транспорту проработать вопрос аренды городским электротранспортным предприятием вагона "Гранит" для эксплуатации.

В Алтайском крае по‑прежнему сохраняются последствия паводка. Подтопленными остаются 21 жилой дом и 180 приусадебных участков, а также один низководный мост и четыре участка автодорог.

В Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля КамАЗ.

Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4 получил настоящий подарок — комплект современного оборудования для приготовления пищи и массу другой кулинарной утвари. Это стало возможным благодаря безвозмездной помощи барнаульского предпринимателя Андрея Харченко.

В администрации Барнаула прошло заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод.