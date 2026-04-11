18 пожаров вспыхнуло за сутки в Алтайском крае

Шесть из них — в жилом секторе

11 апреля 2026, 09:01, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

За минувшие сутки, 10 апреля, в Алтайском крае вспыхнуло 18 пожаров, шесть из них — в жилом секторе. В Барнауле произошло два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.



Как рассказали в ведомстве, утром в райцентре Зональное произошел пожар. На момент прибытия пожарных открытым огнем горела кровля частного жилого дома и надворные постройки, создавалась угроза распространения огня на соседние строения.

Площадь пожара составила около 100 "квадратов". Кровля дома выгорела. Из здания успели эвакуировать два газовых баллона. На месте работали 13 человек личного состава на пяти единицах техники. Пострадавших нет.

«Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования», — говорится в сообщении.