Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент отметил, что праздник наполняет сердца радостью и верой в торжество жизни, объединяет страну вокруг духовных ценностей

12 апреля 2026, 08:42, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех соотечественников с праздником Пасхи. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов», — отметил он.

Путин отметил огромную созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия, укреплении института семьи и воспитании молодежи.

Он также указал на важность взаимодействия религиозных организаций с органами власти, гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, а также поддержки участников специальной военной операции и их семей.