Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент отметил, что праздник наполняет сердца радостью и верой в торжество жизни, объединяет страну вокруг духовных ценностей

12 апреля 2026, 08:42, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех соотечественников с праздником Пасхи. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов», — отметил он.

Путин отметил огромную созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия, укреплении института семьи и воспитании молодежи.

Он также указал на важность взаимодействия религиозных организаций с органами власти, гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, а также поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — заключил президент.

Комментарии 3

Гость

12:12:01 12-04-2026

Лучше бы с Днем космонавтики поздравил

Элен без ребят

15:18:17 12-04-2026

я за науку и космос! с Днём Космонавтики! 🪐🌌👨‍🚀🛰️🚀

Гость

21:42:59 12-04-2026

Элен без ребят (15:18:17 12-04-2026) я за науку и космос! с Днём Космонавтики! 🪐🌌👨‍🚀🛰️🚀...
- Гагарин в космос летал и бога не видел.
- Воистину летал и не видел

