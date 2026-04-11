Общественный транспорт бесплатно отвезет барнаульцев после пасхальной службы

В городе будут работать четыре трамвайных вагона и два троллейбуса

11 апреля 2026, 12:02, ИА Амител

Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь на 12 апреля с 02:00 до 04:00 барнаульцы смогут уехать домой бесплатно после пасхального богослужения. Для перевозки пассажиров будут работать четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Маршруты движения электротранспорта пройдут вблизи основных храмов: Покровский кафедральный собор, Знаменский храм, храм святого Дмитрия Ростовского, собор Александро-Невский, храм апостола Андрея Первозванного, Свято-Никольская церковь», — уточняет пресс-служба.

Трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

трамвай от Покровского собора (в 02:05) — проспект Красноармейский — площадь Свободы (02:15) — проспект Красноармейский — проспект Строителей — проспект Ленина — улица Северо-Западная — далее на заход в депо (проспект Коммунаров, 128);

трамвай от Покровского собора (02:25) — улица Анатолия – остановка "Депо № 1" (улица Анатолия, 302) — улица Челюскинцев — улица Антона Петрова — улица Попова — остановка "Докучаево" — далее на заход в депо (проспект Коммунаров, 128);

трамвай от Александро-Невского собора (02:30) — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — проспект Калинина — проспект Космонавтов — улица Малахова — улица Антона Петрова — улица Попова — остановка "Докучаево" — далее на заход в депо (улица Гридасова, 5);

трамвай от Александро-Невского собора (02:30) — улица Антона Петрова — улица Малахова — проспект Космонавтов — проспект Калинина — улица Северо-Западная — улица Антона Петрова — улица Попова — остановка "Докучаево" — далее на заход в депо (улица Гридасова, 5).

Троллейбусы:

троллейбус от Никольской церкви (02:30) — проспект Ленина — улица Матросова — улица Юрина — Солнечная Поляна — далее на заход в троллейбусное депо (улица Германа Титова, 52);

троллейбус от Никольской церкви (02:45) — проспект Ленина — проспект Космонавтов — остановка "Троллейбусное депо" (улица Германа Титова, 52).

Пасхальные богослужения на территории Барнаула состоятся в ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в 31 церкви и храме Барнаульской епархии Русской православной церкви. В Александро-Невском соборе Божественную литургию возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, затем продолжат службу.