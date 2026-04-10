Традиции живы: 70% россиян готовятся встретить Пасху
Пасха остается важным культурным и семейным праздником для большинства россиян
10 апреля 2026, 17:32, ИА Амител
Пасха в России стала значимым общественным праздником. По данным ВЦИОМ, больше половины россиян (70%) намерены отметить этот день. В народном календаре она занимает четвертое место после Нового года, Дня Победы и 8 Марта.
Однако ее суть трансформировалась. Религиозные традиции, такие как посещение храма, освящение пищи и другие обряды, отошли на задний план. На первый план выходит семейное торжество.
«Сегодня для многих Пасха — это прежде всего семейное событие. Традиционные обычаи, такие как окрашивание яиц и выпекание куличей, по-прежнему популярны. Однако теперь этот день воспринимается как повод встретиться с близкими, а не как глубокое религиозное переживание», — отметили эксперты.
Великий пост, предшествующий празднику, теперь рассматривается скорее как символ, а не как обязательное предписание. Индекс его строгости составляет 14 из 100 процентных пунктов. Даже среди православных верующих этот показатель невысок и составляет 18 пунктов. С возрастом он возрастает до 21, тогда как молодежь часто игнорирует эту практику. В других религиозных аспектах женщины более привержены традициям.
Пост сохраняет культурное значение, но утратил обязательный характер.
Портрет верующего в современном обществе
Православная идентичность в обществе остается, хотя за последние десять лет ее уровень снизился на 10 п.п. Социальный портрет "верующего традиционалиста" включает пожилую женщину, проживающую в небольшом городе или сельской местности. Эта группа наиболее привержена религиозным убеждениям. Вероятность принадлежности к православию возрастает с возрастом. Географический фактор также играет роль: Сибирский федеральный округ считается самым "православным" регионом страны, наименее религиозным — Северо-Кавказский.
Пасха продолжает быть важным культурным событием. Сегодня это время для встречи с родными, где приготовление блюд и уютная семейная атмосфера важнее строгого соблюдения обрядов или соблюдения поста.
18:36:16 10-04-2026
это хороший праздник.
обязательно куплю пасху
19:17:25 10-04-2026
"пожилую женщину, проживающую в небольшом городе или сельской местности"
Удивительно, но это почти на 100 % совпадает с типичный портретом жертв телефонных мошенников 😏
09:03:48 11-04-2026
Гость (19:17:25 10-04-2026) "пожилую женщину, проживающую в небольшом городе или сельско... И при этом она получила самое лучшее образование в великом и могучем. А вот нынешние жертвы ЕГЭ к пасхе безразличны.
19:48:37 10-04-2026
А че не 99 процентов? Недорабатываете!
21:08:17 10-04-2026
Масленица тоже в чести, хотя как языческий праздник не вяжется с христианской Пасхой!
00:10:05 11-04-2026
Гость (21:08:17 10-04-2026) Масленица тоже в чести, хотя как языческий праздник не вяжет...
Масленица не чисто языческий праздник, это наложение старых традиций встречи весны (весеннего равноденствия) с христианством (Сырная седмица), она даже отсчитывается по христианскому календарю. Сама традиция масленничных гуляний с блинами (это никакое не отождествление с Ярилом) и сжиганием (кстати в некоторых губерниях его топили) чучела (это не образ Зимы, иногда это были старые вещи или просто дрова) сформировалась лишь в 17-20 веках. Да-да, именно в СССР за Масленицей закрепился образ деревенских проводов зимы.
08:05:51 11-04-2026
"Традиции живы: 70% россиян готовятся встретить Пасху"--------- Спасибо, мне это не надо, лучше с Богом смотреть вперед, а не быть женой Лота.