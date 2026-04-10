Пасха остается важным культурным и семейным праздником для большинства россиян

10 апреля 2026, 17:32, ИА Амител

Пасха в России стала значимым общественным праздником. По данным ВЦИОМ, больше половины россиян (70%) намерены отметить этот день. В народном календаре она занимает четвертое место после Нового года, Дня Победы и 8 Марта.

Однако ее суть трансформировалась. Религиозные традиции, такие как посещение храма, освящение пищи и другие обряды, отошли на задний план. На первый план выходит семейное торжество.

«Сегодня для многих Пасха — это прежде всего семейное событие. Традиционные обычаи, такие как окрашивание яиц и выпекание куличей, по-прежнему популярны. Однако теперь этот день воспринимается как повод встретиться с близкими, а не как глубокое религиозное переживание», — отметили эксперты.

Великий пост, предшествующий празднику, теперь рассматривается скорее как символ, а не как обязательное предписание. Индекс его строгости составляет 14 из 100 процентных пунктов. Даже среди православных верующих этот показатель невысок и составляет 18 пунктов. С возрастом он возрастает до 21, тогда как молодежь часто игнорирует эту практику. В других религиозных аспектах женщины более привержены традициям.

Пост сохраняет культурное значение, но утратил обязательный характер.

Портрет верующего в современном обществе

Православная идентичность в обществе остается, хотя за последние десять лет ее уровень снизился на 10 п.п. Социальный портрет "верующего традиционалиста" включает пожилую женщину, проживающую в небольшом городе или сельской местности. Эта группа наиболее привержена религиозным убеждениям. Вероятность принадлежности к православию возрастает с возрастом. Географический фактор также играет роль: Сибирский федеральный округ считается самым "православным" регионом страны, наименее религиозным — Северо-Кавказский.

Пасха продолжает быть важным культурным событием. Сегодня это время для встречи с родными, где приготовление блюд и уютная семейная атмосфера важнее строгого соблюдения обрядов или соблюдения поста.