Освящение пасхальной снеди традиционно проводят в Великую субботу и на Пасху

11 апреля 2026, 11:34, ИА Амител

Освящение пасхальной снеди — куличей, творожных пасх, яиц и других продуктов — традиционно проводят в Великую субботу и на Пасху. В 2026 году — 11 и 12 апреля соответственно.

На благословение праздничной трапезы отводится дневное время: в субботу после литургии и до начала вечернего богослужения. В воскресенье освящение проводится также после литургии. Amic.ru рассказывает, когда и в каких барнаульских храмах будут освящать куличи.

Приход Покровского собора — ул. Никитина, 137

11 апреля освящение куличей пройдет по окончании литургии, которая начнется в 08:00, и до 20:00. 12 апреля — по окончании литургии, которая состоится в 00:00, а днем — после литургии в 09:30 и до 16:00.

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы — ул. Георгия Исакова, 154

Освящение пасхальной снеди проведут 12 апреля в 05:30.

Храм святителя Димитрия Ростовского — пл. Спартака, 10

11 апреля — с 11:00 до 18:00, 12 апреля — с 07:00 до 14:00.

Приход церкви Владимирской иконы Божией Матери — 3-я Малиновая улица, 2

11 апреля благословение праздничной трапезы пройдет с 15:00 до 17:00, 12 апреля — с 09:00 до 10:00.

Крестовоздвиженский приход — пр. Сибирский, 38

Освящение куличей состоится 11 апреля в 11:00.

Храм преподобного Антония Киево-Печерского — пр. Ленина, 149а, к. 2

11 апреля освятить куличи в храме можно будет в 11:00, 12 апреля — с 09:00 до 14:00.

Храм Троицы Живоначальной — ул. Аванесова, 102

11 апреля освящение пасхальной снеди, согласно расписанию, представленному в храме, будет проходить между 08:00 и 23:30, 12 апреля — между 00:00 и 16:00.

Приход церкви Тихвинской иконы Божией Матери — ул. Кутузова, 260/11а

11 апреля — между 08:30 и 23:00, 12 апреля — с 10:00 до 13:00.

Расписание в представленных храмах находится в открытых источниках — на сайтах и сообществах в соцсети "ВКонтакте". Освящение пасхальной снеди и богослужения пройдут и в других храмах краевой столицы. Пасхальные богослужения на территории Барнаула состоятся в ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в 31 церкви и храме Барнаульской епархии Русской православной церкви.

Ранее председатель информационного отдела Барнаульской епархии, иеромонах Модест (Илюшин) сообщил, что освящать куличи в церкви обязательно. Он напомнил, что кулич — это хлеб жизни, хлеб радости, а яйца — символ жизни. Говоря о набирающих популярность "дубайских" куличах и прочих модных пасхальных угощениях, он отметил, что кулич не должен быть символом богатства и социального неравенства.