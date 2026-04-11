Пасхальное богослужение в Барнауле. Прямая трансляция из Александро-Невского собора

Служба продлилась почти три часа

11 апреля 2026, 23:30, ИА Амител

В Александро-Невском соборе Барнаула в ночь с 11 на 12 апреля прошло пасхальное богослужение с крестным ходом. Возглавил его митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Прямую трансляцию провел телеканал "Катунь 24". Служба началась в 23:30 и продлилась почти три часа. 

Праздничные богослужения прошли и в других храмах города. Чтобы прихожане смогли добраться до дома на трамвае или троллейбусе, в Барнауле запустили ночные маршруты общественного транспорта.

Кстати, различные службы будут проходить в течение всего дня 12 апреля. Ранее amic.ru подробно рассказал, во сколько и в каких храмах запланированы мероприятия.  

Напомним, с Пасхой связано огромное множество поверий. В пасхальное воскресенье разрешалось просить у Бога всего, что душа пожелает. А в пасхальную ночь люди набирали водицы из родника, приносили ее домой и окропляли жилища и амбары — на счастье и благополучие. Подробнее об истории этого светлого праздника читайте на amic.ru.

Комментарии

Никита

00:08:01 12-04-2026

В целом, трансляция замечательная. Но было бы значительно лучше, если бы суфлёры молчали чаще, чем говорят. Жаль, что их никак не выключить. Постоянный мужской голос за кадром очень мешает погружению в службу!

