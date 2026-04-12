Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем космонавтики

Глава города напомнил, что полет Гагарина стал символом смелости и единства

12 апреля 2026, 08:26, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города с поздравлением по случаю Дня космонавтики. Текст поздравления публикует пресс-служба мэрии.

«Полет Юрия Гагарина стал триумфом отечественной науки, символом смелости, единства и стремления к новым вершинам. Мы с гордостью вспоминаем, что именно наша страна начала космическую эру», — отметил мэр.

По его словам, это великое событие напоминает: благодаря таланту и труду ученых, инженеров и работников ракетно-космической отрасли Россия стала страной, устремленной в будущее. Накопленный опыт, научно-технический потенциал и инновационное мышление позволяют стране и сегодня укреплять статус великой космической державы.

Франк подчеркнул, что подвиги космонавтов вдохновляют новое поколение исследователей и любителей астрономии. Дети и взрослые с удовольствием посещают лекции Барнаульского планетария — старейшего в России.