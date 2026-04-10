Омский сварщик украл одежду на 120 тысяч рублей, подменив ее подделкой
В отношении него возбуждено два уголовных дела
10 апреля 2026, 23:07, ИА Амител
Молодой житель Омской области заказал брендовые вещи и не стал их оплачивать — вместо оригинальных товаров он оставил в пункте выдачи подделки. Об этом сообщает "Om1 Омск".
В полицию обратился руководитель точки. Правоохранители выяснили, что преступником оказался 20-летний житель поселка Берегового, который работает сварщиком на заводе.
«В ходе дознания установлено: на маркетплейсе молодой человек заказал одежду известного производителя — ветровку за 50 тысяч рублей, брюки за 53 тысячи рублей и футболку стоимостью 20 тысяч рублей. Одновременно на сайте бесплатных объявлений он приобрел аналогичные, но поддельные вещи за четыре тысячи рублей, в которых и отправился в пункт выдачи, а в кабинке переоделся», — рассказали в МВД.
Кроме того, оказалось, что в декабре молодой человек похожим способом похитил худи и водолазку стоимостью почти 95 тысяч рублей. Возбуждено два уголовных дела по статье "Мошенничество".
06:22:52 11-04-2026
Брендовые вещи? Откуда? Такие же подделки...
08:30:36 11-04-2026
Гость (06:22:52 11-04-2026) Брендовые вещи? Откуда? Такие же подделки... ... Ты если на рынке одеваешься (не важно ТЦ это или маркетплейс) то с тобой все понятно. Люди покупают Канаду Гус за 10 тысяч или кроссовки адидас иззи за 5 тыщ. И потом думают что это везде так. Даже на маркетплейсах есть отдельные разделы, где продуются оригиналы за их реальную стоимость. Ушлые про это знают и пытаются наевернуть систему.
12:34:28 11-04-2026
Гость (08:30:36 11-04-2026) Ты если на рынке одеваешься (не важно ТЦ это или маркетплейс... Откуда возьмутся оригиналы если все под санкциями? Покупаю на Оз и Валд...
06:54:53 11-04-2026
Позже выяснится, скорее всего, что зарплата у этого сварщика 120 тысяч рублей в месяц.
08:39:19 11-04-2026
Вспомнил Игоря Угольникова. У него была песня: Он был сварщик, не пил много водки. Своей подруге из сетки рабицы сварил колготки.