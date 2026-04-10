Омский сварщик украл одежду на 120 тысяч рублей, подменив ее подделкой

В отношении него возбуждено два уголовных дела

10 апреля 2026, 23:07, ИА Амител

Одежда на полу / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Молодой житель Омской области заказал брендовые вещи и не стал их оплачивать — вместо оригинальных товаров он оставил в пункте выдачи подделки. Об этом сообщает "Om1 Омск".

В полицию обратился руководитель точки. Правоохранители выяснили, что преступником оказался 20-летний житель поселка Берегового, который работает сварщиком на заводе.

«В ходе дознания установлено: на маркетплейсе молодой человек заказал одежду известного производителя — ветровку за 50 тысяч рублей, брюки за 53 тысячи рублей и футболку стоимостью 20 тысяч рублей. Одновременно на сайте бесплатных объявлений он приобрел аналогичные, но поддельные вещи за четыре тысячи рублей, в которых и отправился в пункт выдачи, а в кабинке переоделся», — рассказали в МВД.

Кроме того, оказалось, что в декабре молодой человек похожим способом похитил худи и водолазку стоимостью почти 95 тысяч рублей. Возбуждено два уголовных дела по статье "Мошенничество".