Барнаульцам раскрыли отношение церкви к модным "дубайским" куличам

К Пасхе нужно подходить более осознанно, считает иеромонах Модест

11 апреля 2026, 10:34, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Кулич не должен быть символом богатства и социального неравенства, заявил "Банкфаксу" председатель информационного отдела Барнаульской епархии, иеромонах Модест (Илюшин). Так он прокомментировал тренд на необычные куличи: дубайские, мясные, в виде роллов и прочие.

Как отметил священнослужитель, в освящении кулича никто не откажет. Однако, по его мнению, кулич должен быть доступен для всех, он не должен быть символом гордости.

«В этой гонке бизнес-проектов — "дубайский кулич", "кулич с кокошником", "кулич с крестом" — нужно подходить к празднику Пасхи более осознанно. Церковь призывает к умеренности. Здравомыслящий человек, даже если у него позволяют средства, не будет покупать кулич за неадекватную цену, а лучше эти деньги направит нуждающимся. <...> Не нужно превращать великий праздник в щегольство друг перед другом», — пояснил иеромонах.

Он отметил, что освящать куличи в церкви обязательно. А также напомнил, что куличи и яйца значат для христиан:

«Кулич — это хлеб жизни, хлеб радости. Что касается яиц, нужно вспомнить о предании, когда Мария Магдалена пришла с проповедью в Рим и первым поздравила с воскрешением Христа императора Тиверия, вручив ему яйцо со словами "Христос воскресе". На что император усомнился и сказал: "Если это яйцо окрасится, я уверую". Тогда в руках Тиверия яйцо приобрело красный окрас, и он уверовал в Истину. Отсюда пошла традиция красить яйца, а красный цвет является символом Воскресения, но сейчас не возбраняется окрашивать и в другие цвета. Яйцо — это символ жизни», — напомнил священнослужитель.

Иеромонах также рассказал, что выбрасывать в мусорку декор с крестами, иконами, надписями "Христос Воскресе" после Пасхи — неправильно, поскольку к тому, что окропили святой водой, нужно относиться с особым благоговением.

«Можно найти компромисс, например, собрать оставшийся после трапезы религиозный декор в пакет и принести на сожжение, это даже приветствуется. Другой вопрос, что большинство людей выбрасывают это в мусорный контейнер, или, что еще хуже, в отхожее место. Поэтому лучше обойтись без этого», — сказал он.