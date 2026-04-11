Гаражи, дорожки и елки. Как выглядит территория за ТЦ "Европа" в Барнауле после зимы

В прошлом году здесь прошел первый этап благоустройства

11 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Территория за ТЦ "Европа", апрель 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле планируют продолжить работы по благоустройству одной из самых долгожданных зеленых зон — территории за ТЦ "Европа" на Шумакова, 9. На данный момент участок практически оттаял после своей первой зимы.

В прошлом году на территории почти полностью демонтировали старые гаражи, уложили первые пешеходные дорожки, покрытие для площадок, смонтировали освещение. Было высажено 190 деревьев и две тысячи кустарников. На все работы было выделено порядка 90 миллионов рублей.

В марте этого года в администрации города состоялся круглый стол, посвященный благоустройству общественных территорий, на котором обсудили дальнейшие планы по реконструкции. Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков рассказал о проектах на текущий год.

«В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Барнауле ежегодно обновляются общественные территории. В этом году реализация нацпроекта продолжится, и на эти цели из различных бюджетов будет выделено более 200 миллионов рублей. Работы будут проходить на трех объектах: Шумакова, 9, парк имени Ленина и аллея имени Чепурко в микрорайоне Южном», — сообщил Петр Воронков.

На улице Шумакова, 9, продолжат благоустраивать участок, выходящий на улицы Шумакова и Взлетную, где работы были начаты в прошлом году. Здесь будет продолжено развитие пешеходной сети, установлено новое освещение и система видеонаблюдения, будут высажены новые деревья. Появится велобеговая дорожка, детские и спортивные площадки, туалет и малые архитектурные формы. Впервые будет создана площадка для выгула собак с тренировочными элементами. А также обустроят входные группы.

В парке имени Ленина работы будут вестись в нескольких направлениях. Здесь продолжится развитие пешеходной сети с установкой освещения вдоль новых дорожек. Кроме того, планируется продолжить озеленение: в прошлом году здесь было высажено 2,6 тысячи деревьев, а в этом году будет организована система полива для новых насаждений.

Первая стадия благоустройства пройдет в микрорайоне Южном. В рамках онлайн-голосования, проведенного для выбора объектов для благоустройства, эта территория набрала наибольшее количество голосов — более десяти тысяч.

Также отметили на круглом столе, что в Индустриальном районе не хватает площади для проведения праздничных мероприятий, и предлагается расположить ее либо на территории за "Европой", либо в парке имени Ленина.

