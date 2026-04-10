Выживут те, кто сможет предложить устойчивую экономику

10 апреля 2026, 21:33, ИА Амител

Доставка еды, курьер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Рынок доставки продуктов в России переживает кризис, считает Игорь Бевзенко, основатель платформы Постмаркетинг Daily. В интервью "Газете.ru" он отметил, что убыточная модель и стремление к низким ценам вынуждают сервисы пересмотреть тарифы, что ограничит доступ для многих пользователей.

«Раньше успех на рынке доставки измерялся увеличением доли рынка любой ценой, что приводило к убыткам. Многие компании искусственно снижали цены, чтобы привлечь клиентов, оплачивая доставку из собственного кармана и проводя акции за счет бизнеса. Это перераспределило рынок в пользу крупных игроков, вытеснив мелких конкурентов. Когда рынок стабилизировался, компании начали работать над своей прибыльностью, как это произошло на рынке такси», — подчеркнул Бевзенко.

Сейчас сервисы доставки переходят к модели, ориентированной на экономическую эффективность. Маркетинговые акции становятся менее привлекательными, скидки уменьшаются, а стоимость доставки перекладывается на потребителей. Некоторые компании уже показывают клиентам частичную стоимость доставки.

Однако высокая стоимость услуг курьеров остается проблемой. Доставка сумки продуктов из даркстора может стоить до тысячи рублей.

«Кто будет готов платить такие деньги?» — задается вопросом Бевзенко. «Только те, кто физически не может выйти из дома. Все остальные предпочтут пойти в магазин».

Эксперт также отметил, что услуга доставки продуктов не так уникальна, как такси. Бум доставки был создан самими компаниями, привлекавшими клиентов бесплатными сервисами. Но когда эти условия исчезнут, количество покупателей сократится.