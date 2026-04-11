Путин поручил внедрить ИИ во все сферы к 2030 году

ИИ должен использоваться во всех областях: производство, логистика, энергетика, управление и образование

11 апреля 2026, 09:38, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с главами регионов создать национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на уровне всей страны с учетом задач субъектов государства и отраслей. Об этом он сообщил на совещании по развитию ИИ, передает РБК.

«К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», — заявил президент.

Регулирование сферы ИИ следует настроить таким образом, чтобы оно не мешало, а "служило стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения", отметил Путин. «Если мы здесь сейчас будем строить барьеры, безусловно, отстанем и в экономическом, и технологическом, и общественном, и социальном развитии», — предупредил он.

На этом же совещании российский лидер рассказал, что ИИ формирует другой облик всей жизни России, в том числе обороны. По его мнению, стране необходимо развивать собственные решения в целях безопасности.