Путин поручил внедрить ИИ во все сферы к 2030 году
ИИ должен использоваться во всех областях: производство, логистика, энергетика, управление и образование
11 апреля 2026, 09:38, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с главами регионов создать национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на уровне всей страны с учетом задач субъектов государства и отраслей. Об этом он сообщил на совещании по развитию ИИ, передает РБК.
«К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», — заявил президент.
Регулирование сферы ИИ следует настроить таким образом, чтобы оно не мешало, а "служило стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения", отметил Путин. «Если мы здесь сейчас будем строить барьеры, безусловно, отстанем и в экономическом, и технологическом, и общественном, и социальном развитии», — предупредил он.
На этом же совещании российский лидер рассказал, что ИИ формирует другой облик всей жизни России, в том числе обороны. По его мнению, стране необходимо развивать собственные решения в целях безопасности.
09:47:31 11-04-2026
Маленькие чипы на все грезы в чемоданах не привезешь.
10:18:10 11-04-2026
Ответим макро чипами на микрочипы)
12:23:28 11-04-2026
Ардуино нам поможет
01:27:12 12-04-2026
чемодан у нас большой
10:14:11 11-04-2026
Ага. И 1000 отечественных самолетов к тому времени полетят. И на луне станция стоять будет...
23:23:07 11-04-2026
Гость (10:14:11 11-04-2026) Ага. И 1000 отечественных самолетов к тому времени полетят. ... И на Марсе будут яблони цвести)
10:26:20 11-04-2026
Запретят осенью - всегда так.
10:27:47 11-04-2026
Вот бы дожить до 30-го года. Там и тысяча новых самолётов , и космические программы, и МРОТ огромный, да всё это под контролем ИИ.
Как-будто заново прочитал программу развития 2020 , те же позитивные эмоции
18:04:35 12-04-2026
2000? Или есть разница?
11:16:26 11-04-2026
Что он несет? Мы возвращаемся в каменный век, интернет все хуже, все блокируют, все ограничивают, загоняют в кривой, дырявый макс.
11:19:36 11-04-2026
Опять кампанейщина.
11:33:56 11-04-2026
И тысячу российских самолётов,ага.
11:34:05 11-04-2026
ИИ без интернета.
12:00:34 11-04-2026
А можно сначала разблокировать интернет?
14:28:01 11-04-2026
"Наиболее широкое применение ИИ найдёт в области ограничения интернета"
17:31:17 11-04-2026
В первую очередь рекомендую внедрить ИИ вместо Госдумы и федерального собрания. По крайней мере там появится хоть какой-то интеллект, а к переодическим галлюцинациям мы уже и от депутатов привыкли