Путин поручил внедрить ИИ во все сферы к 2030 году

ИИ должен использоваться во всех областях: производство, логистика, энергетика, управление и образование

11 апреля 2026, 09:38, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с главами регионов создать национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на уровне всей страны с учетом задач субъектов государства и отраслей. Об этом он сообщил на совещании по развитию ИИ, передает РБК.

«К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», — заявил президент.

Регулирование сферы ИИ следует настроить таким образом, чтобы оно не мешало, а "служило стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения", отметил Путин. «Если мы здесь сейчас будем строить барьеры, безусловно, отстанем и в экономическом, и технологическом, и общественном, и социальном развитии», — предупредил он.

На этом же совещании российский лидер рассказал, что ИИ формирует другой облик всей жизни России, в том числе обороны. По его мнению, стране необходимо развивать собственные решения в целях безопасности.

Комментарии 16

Гость

09:47:31 11-04-2026

"К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях"------- Маленькие чипы на все грезы в чемоданах не привезешь.

Гость

10:18:10 11-04-2026

Гость (09:47:31 11-04-2026) "К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе дол... Ответим макро чипами на микрочипы)

Гость

12:23:28 11-04-2026

Гость (09:47:31 11-04-2026) "К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе дол... Ардуино нам поможет

Гость

01:27:12 12-04-2026

Гость (09:47:31 11-04-2026) "К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе дол... чемодан у нас большой

Гость

10:14:11 11-04-2026

Ага. И 1000 отечественных самолетов к тому времени полетят. И на луне станция стоять будет...

гость

23:23:07 11-04-2026

Гость (10:14:11 11-04-2026) Ага. И 1000 отечественных самолетов к тому времени полетят. ... И на Марсе будут яблони цвести)

Вежливый Человек

10:26:20 11-04-2026

Запретят осенью - всегда так.

Гость

10:27:47 11-04-2026

Вот бы дожить до 30-го года. Там и тысяча новых самолётов , и космические программы, и МРОТ огромный, да всё это под контролем ИИ.
Как-будто заново прочитал программу развития 2020 , те же позитивные эмоции

dok_СФ

18:04:35 12-04-2026

Гость (10:27:47 11-04-2026) Вот бы дожить до 30-го года. Там и тысяча новых самолётов , ... 2000? Или есть разница?

Иван

11:16:26 11-04-2026

Что он несет? Мы возвращаемся в каменный век, интернет все хуже, все блокируют, все ограничивают, загоняют в кривой, дырявый макс.

Гость

11:19:36 11-04-2026

Опять кампанейщина.

Гость

11:33:56 11-04-2026

И тысячу российских самолётов,ага.

найди отличия.

11:34:05 11-04-2026

ИИ без интернета.

Гость

12:00:34 11-04-2026

А можно сначала разблокировать интернет?

ДМВ

14:28:01 11-04-2026

"Наиболее широкое применение ИИ найдёт в области ограничения интернета"

Гость

17:31:17 11-04-2026

В первую очередь рекомендую внедрить ИИ вместо Госдумы и федерального собрания. По крайней мере там появится хоть какой-то интеллект, а к переодическим галлюцинациям мы уже и от депутатов привыкли

