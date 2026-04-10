Бывшего замминистра обороны Попова приговорили к 19 годам строгого режима

Он также оштрафован на 85 млн рублей, лишен звания генерала армии и госнаград

10 апреля 2026, 20:31, ИА Амител

Павел Попов / Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС

Суд в Москве приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова по делу о хищении 25,8 млн рублей у парка "Патриот", передает "Коммерсантъ".

Экс-замминистра оштрафован на 85 млн руб., лишен звания генерала армии и госнаград — семи орденов и одной медали. Также у него конфискованы 45,6 млн рублей — сумма, эквивалентная взяткам, полученным генералом.

Попову вменялось пять преступлений: мошенничество в особо крупном размере, служебный подлог, два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.

Основное обвинение касалось хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн рублей бюджетных средств. Как установил СК, за счет них для генерала был построен загородный дом в СНТ "Звезда" в Красногорске. Деньги были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и ИП якобы на обслуживание и ремонт парка "Патриот", что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом.

В ходе судебного разбирательства экс-замминистра вину отрицал, а его адвокат настаивал, что обвинение построено на показаниях признавших вину и вышедших после этого из-под стражи бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, дав показания на своего начальника. Они приговорены к пяти и шести годам колонии соответственно.

В последнем слове Павел Попов попросил учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны России, а также тот факт, что он находится практически во всех санкционных списках.