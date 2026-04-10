Бывшего замминистра обороны Попова приговорили к 19 годам строгого режима
Он также оштрафован на 85 млн рублей, лишен звания генерала армии и госнаград
10 апреля 2026, 20:31, ИА Амител
Суд в Москве приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова по делу о хищении 25,8 млн рублей у парка "Патриот", передает "Коммерсантъ".
Экс-замминистра оштрафован на 85 млн руб., лишен звания генерала армии и госнаград — семи орденов и одной медали. Также у него конфискованы 45,6 млн рублей — сумма, эквивалентная взяткам, полученным генералом.
Попову вменялось пять преступлений: мошенничество в особо крупном размере, служебный подлог, два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.
Основное обвинение касалось хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн рублей бюджетных средств. Как установил СК, за счет них для генерала был построен загородный дом в СНТ "Звезда" в Красногорске. Деньги были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и ИП якобы на обслуживание и ремонт парка "Патриот", что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом.
В ходе судебного разбирательства экс-замминистра вину отрицал, а его адвокат настаивал, что обвинение построено на показаниях признавших вину и вышедших после этого из-под стражи бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, дав показания на своего начальника. Они приговорены к пяти и шести годам колонии соответственно.
В последнем слове Павел Попов попросил учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны России, а также тот факт, что он находится практически во всех санкционных списках.
21:05:16 10-04-2026
Кроме оборотней в погоне там кто-нибудь из людей вообще остался?
21:49:19 10-04-2026
Гость (21:05:16 10-04-2026) Кроме оборотней в погоне там кто-нибудь из людей вообще оста... Кожугетыч, на нём всё и держалось
23:42:17 10-04-2026
Гость (21:49:19 10-04-2026) Кожугетыч, на нём всё и держалось ...
Ага, спросите бывалых МЧСников как сильно они его любят
00:08:23 11-04-2026
Гость (21:49:19 10-04-2026) Кожугетыч, на нём всё и держалось ... Это всё при нём и было...
21:38:32 10-04-2026
Сколько времени нужно нарушать закон, чтобы СТОЛЬКО накосячить. Проверяйте всех подряд, чтоле))))
23:41:32 10-04-2026
Светлана (21:38:32 10-04-2026) Сколько времени нужно нарушать закон, чтобы СТОЛЬКО накосяч...
Так можно и на самих себя выйти
08:51:10 11-04-2026
За каждой украденной копейкой ворами стоят жизни и здоровье людей.
09:21:02 11-04-2026
Гость (08:51:10 11-04-2026) За каждой украденной копейкой ворами стоят жизни и здоровье ... Когда перед глазами стоят реальные миллионы, то совесть отключается.
14:17:38 12-04-2026
Ну как через полгода выпустят или год? Делаем ставки?