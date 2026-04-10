В Госдуме пообещали "достойный ответ" в случае срыва пасхального перемирия
Как отмечает депутат Соболев, РФ нужно быть "готовой ко всему"
10 апреля 2026, 19:33, ИА Амител
Вооруженные силы России достойно ответят в случае срыва пасхального перемирия Украиной. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, российские войска должны быть готовы к предотвращению провокаций со стороны ВСУ. Если Киев решит нарушить перемирие, то Москва "достойно ответит", отмечает парламентарий.
«Если будут нарушения, я думаю, мы достойно ответим. <...> Я не думаю, что Зеленский рискнет, но тем не менее нужно быть готовым ко всему», — сказал депутат.
Напомним, о пасхальном перемирии ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
20:02:10 10-04-2026
"достойный ответ" - это какой "нота протеста" ?
20:20:39 10-04-2026
"Я не думаю, что Зеленский рискнет», — сказал депутат."----------- Олень какой-то, а не депутат. У него память как у рыбки гуппи? Сколько раз жовтно-блакитные перемирия нарушали? Мог бы и погуглить, прежде чем рот раскрывать....
21:37:41 10-04-2026
Осталось только свои яйца бить
09:16:59 11-04-2026
Белое солнце пустыни, чтобы сохранить былую спесь - Да гранаты у него не той системы.
12:17:43 11-04-2026
Новороссийск, ночью звучали сирены, взрывы. В оповещениях сразу ракетная опасность, потом опасность БП.
12:40:57 13-04-2026
Ну и где ответ то?