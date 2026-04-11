Корабль с астронавтами лунной миссии "Артемида-2" вернулся на Землю

Приводнение произошло в Тихом океане

11 апреля 2026, 08:33, ИА Амител

Приводнение "Ориона" / Фото: NASA

Космический корабль "Орион" с экипажем лунной миссии "Артемида-2" вернулся на Землю спустя почти десять суток после запуска, пишет ТАСС.

Приводнение корабля в Тихом океане произошло в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск) в нескольких десятках километров от американского города Сан-Диего в штате Калифорния.

За полчаса до приводнения "Ориона" от него штатно отделился служебный модуль. Примерно за 15 минут до возвращения корабль вошел в плотные слои атмосферы, из-за образования плазмы вокруг него связь с экипажем была прервана на несколько минут.

Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Транспортировку корабля и экипажа на сушу осуществит корабль ВМС США USS John P. Murtha.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля. Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. Предыдущая пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции "Аполлон-17".