Корабль с астронавтами лунной миссии "Артемида-2" вернулся на Землю
Приводнение произошло в Тихом океане
11 апреля 2026, 08:33, ИА Амител
Космический корабль "Орион" с экипажем лунной миссии "Артемида-2" вернулся на Землю спустя почти десять суток после запуска, пишет ТАСС.
Приводнение корабля в Тихом океане произошло в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск) в нескольких десятках километров от американского города Сан-Диего в штате Калифорния.
За полчаса до приводнения "Ориона" от него штатно отделился служебный модуль. Примерно за 15 минут до возвращения корабль вошел в плотные слои атмосферы, из-за образования плазмы вокруг него связь с экипажем была прервана на несколько минут.
Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Транспортировку корабля и экипажа на сушу осуществит корабль ВМС США USS John P. Murtha.
Ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля. Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. Предыдущая пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции "Аполлон-17".
09:12:25 11-04-2026
Возможно преувеличиваю, но дата полёта устроена на день-два раньше, чем советский день космонавтики по политическим причинам (8-9 мая)! В общем новость для политиков громче, чем для науки..
09:58:22 11-04-2026
dok_СФ (09:12:25 11-04-2026) Возможно преувеличиваю, но дата полёта устроена на день-два ... dok_СФ, веришь в мистику?
16:44:48 11-04-2026
dok_СФ (09:12:25 11-04-2026) Возможно преувеличиваю, но дата полёта устроена на день-два ... Поживём, увидим, кому то мистика, кому планы на будущее...
09:28:16 11-04-2026
Когда то мы начали первыми, а стали в хвосте.
12:27:48 11-04-2026
Гость (09:28:16 11-04-2026) Когда то мы начали первыми, а стали в хвосте.... Это точно! Коммуняки проиграли лунную гонку.
09:32:02 11-04-2026
Зато мы,грозимся,что скоро там город построим)))
10:44:20 11-04-2026
Гость (09:32:02 11-04-2026) Зато мы,грозимся,что скоро там город построим)))... К несчастью, дураки, думкой богатеют.
10:31:27 11-04-2026
А у нас только форумы да фоточки показывают.
Но к 2030 мы уж так всех…А к 2060 мы вообще….
12:13:07 11-04-2026
Тихо как-то слетали.
18:34:32 11-04-2026
Вежливый Человек (12:13:07 11-04-2026) Тихо как-то слетали....
Просто у нас эту новость еле-еле освещали, а на международных платформах и научных сайтах каждый день следили за новостями и обсуждали
12:25:42 11-04-2026
Собянину и Хуснулину необходимо незамедлительно отдать Луну под застройку.
Во-первых Луна покрытая плиткой лучше отражает солнечный свет
Во-вторых трудолюбивые азиаты найдут там себе место.
И прочее...
13:03:11 11-04-2026
Вежливый Человек (12:25:42 11-04-2026) Собянину и Хуснулину необходимо незамедлительно отдать Луну ... Так ведь плитку каждый год нужно будет перекладывать. А старую плитку на Марс вывозить?
10:31:29 12-04-2026
Вежливый Человек (12:25:42 11-04-2026) Собянину и Хуснулину необходимо незамедлительно отдать Луну ... ну зачем Луну? Есть же заповедные территории России (уже приняли в думе в первом чтении). Вы что? не в курсе что ли?
15:34:29 11-04-2026
Хорошие батуты,прыгучие
15:37:14 11-04-2026
Почему канадец загорелый?
17:41:38 11-04-2026
А мы сегодня, по православному телевизору, в честь наступающего праздника, Дня космонавтики, в едином порыве посмотрели старый совецкий художественный фильм Москва-Кассиопея)))))))))
21:01:24 11-04-2026
Гость (17:41:38 11-04-2026) А мы сегодня, по православному телевизору, в честь наступающ... Скоро будет Москва - Васюки - туда и обратно.
22:55:58 11-04-2026
Опять надуваловка американская. Кто видел эвакуацию "астронавтов" наверное удивился, почему не показали их крупным планом. Всё на очень общем плане, с плохим качеством и со спины. Длилось это долгих 2 часа, что само по себе удивляет. И финал, когда их стали по канату поднимать в вертолет. Кого там "спасали" на самом деле, никто не знает. А кадры из якобы кабины во время полета вполне могли быть сгенерированы ИИ.
13:25:08 12-04-2026
Гость (22:55:58 11-04-2026) Опять надуваловка американская. Кто видел эвакуацию "астрона... Старлинк тоже надуваловка?