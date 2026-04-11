Барнаульский иеромонах призвал не грустить на Пасху из-за высоких цен

По возможности всем следует убрать печаль и радоваться Христову Воскресению, советует иеромонах Модест

11 апреля 2026, 12:31, ИА Амител

Иеромонах Модест (Илюшин) / Фото: иеромонах Модест (Илюшин)
По возможности на Пасху нужно убрать уныние и печаль и радоваться Христову Воскресению, заявил в беседе с "Банкфаксом" председатель информационного отдела Барнаульской епархии, иеромонах Модест (Илюшин).

Так священнослужитель ответил на вопрос агентства о том, как открыть душу для праздника, когда многие люди находятся в состоянии тоски и депрессии из-за сложной экономической ситуации.

«Нужно по возможности убрать скорбь, уныние, печаль и радоваться Христову Воскресению, понять, в чем смысл существования, обратиться к тому, откуда есть пошла жизнь, и кто мы такие. Это очень серьезный вопрос, и в двух словах не объяснишь, нужно понимать конкретную ситуацию, что именно у человека произошло, что в его душе, все очень индивидуально, и общего лекарства для всех нет», — сказал иеромонах Модест.

Он также отметил, что трансляция богослужения по ТВ не может заменить службу в храме. Батюшка напомнил, что идея трансляции заключалась в том, чтобы люди, которые физически не могут посетить службу, могли приобщиться к ней.

«Мы должны понимать, что если есть возможность пойти в храм, надо идти, хочется разделить праздник с окружающими — надо идти. Многие говорят: "Зачем мне ходить в храм, у меня Бог в душе". Один священник привел пример: представьте, что вы футболист, и тренер зовет вас на тренировку, а вы ему в ответ: "Да я в душе занимаюсь футболом, я посмотрю онлайн-трансляцию тренировки других спортсменов"», — пояснил он.

Барнаул Алтайский край религия пасха
Комментарии 6

ну и ну.

14:23:26 11-04-2026

и чего кагор всего лишь 16°.

Вежливый Человек

14:53:43 11-04-2026

Помним Модеста из Городка.

Горожанин.

15:23:43 11-04-2026

Давайте будем радоваться высоким ценам и не грустить по этим ежедневным случаям, ибо тех, кто поднимает цены, накажет Бог ( инопланетяне).В общем, накажет землян тот, кто устроил жизнь на Земле, но она пошла не по божеским ( инопланетным) правилам из-за недалекости ума землян.

Гость

19:50:47 11-04-2026

Горожанин. (15:23:43 11-04-2026) Давайте будем радоваться высоким ценам и не грустить по этим... Ну да. Что-то особенно в последние четыре года прям эту недалёкость очень видно стало. Сидели, сидели, но вдруг захотелось "движухи".

Гость

22:24:46 11-04-2026

Дело говорит батюшка. Всё дело в голове. Можно и без денег быть счастливее богатого.

Гость

07:52:08 12-04-2026

Не грусти, а то десятина не будет расти

