Барнаульский иеромонах призвал не грустить на Пасху из-за высоких цен
По возможности всем следует убрать печаль и радоваться Христову Воскресению, советует иеромонах Модест
11 апреля 2026, 12:31, ИА Амител
По возможности на Пасху нужно убрать уныние и печаль и радоваться Христову Воскресению, заявил в беседе с "Банкфаксом" председатель информационного отдела Барнаульской епархии, иеромонах Модест (Илюшин).
Так священнослужитель ответил на вопрос агентства о том, как открыть душу для праздника, когда многие люди находятся в состоянии тоски и депрессии из-за сложной экономической ситуации.
«Нужно по возможности убрать скорбь, уныние, печаль и радоваться Христову Воскресению, понять, в чем смысл существования, обратиться к тому, откуда есть пошла жизнь, и кто мы такие. Это очень серьезный вопрос, и в двух словах не объяснишь, нужно понимать конкретную ситуацию, что именно у человека произошло, что в его душе, все очень индивидуально, и общего лекарства для всех нет», — сказал иеромонах Модест.
Он также отметил, что трансляция богослужения по ТВ не может заменить службу в храме. Батюшка напомнил, что идея трансляции заключалась в том, чтобы люди, которые физически не могут посетить службу, могли приобщиться к ней.
«Мы должны понимать, что если есть возможность пойти в храм, надо идти, хочется разделить праздник с окружающими — надо идти. Многие говорят: "Зачем мне ходить в храм, у меня Бог в душе". Один священник привел пример: представьте, что вы футболист, и тренер зовет вас на тренировку, а вы ему в ответ: "Да я в душе занимаюсь футболом, я посмотрю онлайн-трансляцию тренировки других спортсменов"», — пояснил он.
14:23:26 11-04-2026
и чего кагор всего лишь 16°.
14:53:43 11-04-2026
Помним Модеста из Городка.
15:23:43 11-04-2026
Давайте будем радоваться высоким ценам и не грустить по этим ежедневным случаям, ибо тех, кто поднимает цены, накажет Бог ( инопланетяне).В общем, накажет землян тот, кто устроил жизнь на Земле, но она пошла не по божеским ( инопланетным) правилам из-за недалекости ума землян.
19:50:47 11-04-2026
Горожанин. (15:23:43 11-04-2026) Давайте будем радоваться высоким ценам и не грустить по этим... Ну да. Что-то особенно в последние четыре года прям эту недалёкость очень видно стало. Сидели, сидели, но вдруг захотелось "движухи".
22:24:46 11-04-2026
Дело говорит батюшка. Всё дело в голове. Можно и без денег быть счастливее богатого.
07:52:08 12-04-2026
Не грусти, а то десятина не будет расти