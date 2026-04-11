Барнаульский иеромонах призвал не грустить на Пасху из-за высоких цен

По возможности всем следует убрать печаль и радоваться Христову Воскресению, советует иеромонах Модест

11 апреля 2026, 12:31, ИА Амител

По возможности на Пасху нужно убрать уныние и печаль и радоваться Христову Воскресению, заявил в беседе с "Банкфаксом" председатель информационного отдела Барнаульской епархии, иеромонах Модест (Илюшин).

Так священнослужитель ответил на вопрос агентства о том, как открыть душу для праздника, когда многие люди находятся в состоянии тоски и депрессии из-за сложной экономической ситуации.

«Нужно по возможности убрать скорбь, уныние, печаль и радоваться Христову Воскресению, понять, в чем смысл существования, обратиться к тому, откуда есть пошла жизнь, и кто мы такие. Это очень серьезный вопрос, и в двух словах не объяснишь, нужно понимать конкретную ситуацию, что именно у человека произошло, что в его душе, все очень индивидуально, и общего лекарства для всех нет», — сказал иеромонах Модест.

Он также отметил, что трансляция богослужения по ТВ не может заменить службу в храме. Батюшка напомнил, что идея трансляции заключалась в том, чтобы люди, которые физически не могут посетить службу, могли приобщиться к ней.

«Мы должны понимать, что если есть возможность пойти в храм, надо идти, хочется разделить праздник с окружающими — надо идти. Многие говорят: "Зачем мне ходить в храм, у меня Бог в душе". Один священник привел пример: представьте, что вы футболист, и тренер зовет вас на тренировку, а вы ему в ответ: "Да я в душе занимаюсь футболом, я посмотрю онлайн-трансляцию тренировки других спортсменов"», — пояснил он.