Мороз и космос. Барнаульский завод "Арктика" помог вести зимнюю стройку на космообъекте

Предприятие поставило трансформаторы для прогрева бетона и помогло не останавливать работы даже в сильные морозы

12 апреля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGNNEKb

Трансформаторы / Фото: Дарья Сметанина

Барнаульский завод трансформаторного оборудования "Арктика" помог обеспечить строительные работы в суровом климате на площадке одного из объектов космической сферы в России. Специальные установки — трансформаторы для прогрева бетона КТПТО-80 и ТСДЗ ускорили процесс твердения бетона и предотвращали его промерзание, что критически важно для сохранения прочности конструкции при низких температурах.

Работа в мороз

«Мы имеем широкую дилерскую сеть по всей России, именно благодаря нашим партнерам на протяжении нескольких лет мы обеспечивали строительные площадки данного объекта комплектными трансформаторными подстанциями для прогрева бетона», — сказал коммерческий директор завода "Арктика" Артем Кузьмин.

По его словам, за все время компания поставила более 50 единиц оборудования. Это позволило вести стройку круглый год и не прерывать работы зимой, когда температура опускается ниже 40 градусов.

Три десятилетия на рынке

Завод "Арктика" работает на рынке более 30 лет и выпускает трансформаторы разного назначения. В одной из самых широких линеек оборудования среди производителей страны есть как однофазные понижающие модели, так и силовые трансформаторы в масляном и сухом исполнении, а также комплектные трансформаторные подстанции.

Одной из сильных сторон компании остается готовность решать нестандартные технические задачи. Предприятие сочетает собственные инженерные разработки и современные производственные технологии. Отдельное направление работы связано с проектированием нестандартного оборудования по техническому заданию заказчика. Такой подход особенно важен для крупных объектов, где типовых решений часто не хватает.

«Бывает, что стандартные решения бессильны: на рынке отсутствует готовое оборудование с теми техническими характеристиками, которые необходимы заказчику для надежного электроснабжения. В таких случаях клиенты обращаются к нам, принося индивидуальное техническое задание. Наши специалисты берутся за разработку и изготовление трансформатора, который будет точно соответствовать всем предъявленным требованиям», — добавил Артем Кузьмин.

Производственная база "Арктики" занимает более 4500 квадратных метров. На площадке работают современный станочный парк, пропиточные камеры, участки по выпуску обмотки и магнитных систем, цех полимерной окраски и сборочные линии. На каждом этапе действует контроль качества — от приемки комплектующих до финальной проверки готовой продукции. Такой подход позволяет предприятию выпускать оборудование, которое можно встретить на крупных российских и зарубежных объектах.

География поставок

Трансформаторы барнаульского завода используют на известных российских предприятиях, в том числе на объектах концерна "Калашников" и автомобильного завода "Урал". Поставки идут и за пределы страны. Так, недавно оборудование "Арктики" ввели в эксплуатацию на новых станциях метро в Алматы в Казахстане. Кроме того, техника предприятия работает на объектах в Турции.

В компании отмечают, что вся выпускаемая продукция имеет сертификаты ГОСТ РФ и декларацию соответствия. Это подтверждает безопасность оборудования и его готовность к работе на объектах разного уровня сложности.

Завод "Арктика"

