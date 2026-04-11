До +7 и дождь. Какая погода ждет Алтайский край 11 апреля

В Барнауле обойдется без существенных осадков

11 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Днем 11 апреля в Алтайском крае ожидается от +2 до +7 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Местами в предгорьях синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, также возможны гололедные явления. В утренние часы местами туман. Ветер подует северный, 4–9 м/с.

В Барнауле температура составит +2...+4 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4–9 м/с.