Похолодание в наш регион словно в отпуск приехало — на пару недель

10 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

После пары жарких дней, когда все уже всерьез начали думать о приближающемся лете, в Алтайский край опять пришло похолодание, которое всем, прямо скажем, до крайности надоело. И не просто похолодание, а со снегом, как будто зима-злодейка решила против часовой стрелки пойти. Когда наконец-то придет тепло? Скажем сразу — ответ вам не понравится. Потому что холод в наш регион приехал словно в отпуск — на пару недель. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

До 22 апреля потепления можно не ждать. Впрочем, смотря что называть потеплением. Если достаточно чуть выше +10 градусов — то тогда будет в конце месяца, а если хотите +20 градусов — то не раньше середины мая (как минимум).

Ожидается +3...+8 градусов, примерно в этом диапазоне. Причем будут и пасмурные дни, и ясные, и с дождем, и со снегом — полный набор на любой вкус.

К +20 градусам столбики термометров начнут постепенно подползать в начале мая.

Так что предлагаем немного занизить наши ожидания и весенним теплом считать +10...+15 градусов. Если согласны, то потепление придет в конце апреля — начале мая. Однако жаль, что будет идти уже третий месяц весны, а мы все еще будем рассуждать, когда на Алтае потеплеет.

Gismeteo

Этот прогноз в целом совпадает с предыдущим с незначительными отличиями. Честно говоря, он еще менее позитивный: тут даже +15 градусов в середине мая ждать не приходится. Зато дождей будет — хоть всю воду собирай и в Африку отправляй. И облака все в Лондон гнать — они там привыкли к такой погоде.

Вот такая вот весна!