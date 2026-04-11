Алтайское МЧС предупредило о затоплении прибрежной части Тальменки

Жителей призвали следить за поступающей информацией

11 апреля 2026, 13:01, ИА Амител

С 11 по 12 апреля в связи с образованием затора льда на реке Чумыш в районе поселка Тальменка наблюдается подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки и затопление прибрежной части населенного пункта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Рекомендуем гражданам следить за поступающей информацией и принимать во внимание сообщения местных властей!» — отметили в ведомстве.

В случае угрозы подтопления спасатели призывают заранее подготовить документы, собрать "тревожный чемоданчик" (лекарства, вода, продукты, теплая одежда, резиновые сапоги), отключить газ и электричество и перенести ценные вещи на верхние этажи или чердак.

Паводковая обстановка в Алтайском крае в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю, отмечается в сообщении. «Поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями, а также всеми взаимодействующими службами», — заявили в МЧС.