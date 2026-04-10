На особом контроле. Власти Барнаула оценили прохождение паводка

Основной темой заседания в мэрии стала готовность микрорайонов Затон и Ильича к первой волне половодья

10 апреля 2026, 18:28, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В администрации Барнаула прошло заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод. Как сообщает пресс-служба мэрии, прохождение весеннего паводка находится на особом контроле администрации.

Заседание провел замглавы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, участие также приняли первые заместители глав администраций районов, руководители МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула", профильных комитетов администрации города, представители Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Барнаульского района водных путей и судоходства, ООО "Барнаульский речной порт".

Ледоход и паводковая ситуация

Как сообщил замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер, ледоход на Оби в Барнауле прошел. По его словам, в Оби, Бие и Катуни отмечаются небольшие колебания уровня воды, но особой приточности нет.

Паводковая ситуация расценивается как штатная, подчеркнул Александр Люцигер. Он добавил, что предстоящая неделя ожидается относительно прохладной, с дождем и снегом, что замедлит таяние снегозапасов, оставшихся в парках, садоводствах и лесных зонах.

Микрорайоны Затон и Ильича

Основной темой заседания стала готовность микрорайонов Затон (Центральный район) и Ильича (Октябрьский район) к прохождению первой волны весеннего половодья.

Затон

Первый замглавы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Центрального района Юрий Сарайкин заявил, что на особом контроле в Затоне остается дорога на остров Шубинский. В случае необходимости дорогу закроют, движение будет организовано по понтонному мосту — его подготовка уже завершается.

В Затоне провели подворовый обход, уточнили списки жителей, проверили системы оповещения. Определены места для эвакуации и размещения автомобилей. Подготовлены к работе три пункта временного размещения граждан — школы № 1, 48, гимназия № 5. Филиал поликлиники № 1 обеспечен пятью койко-местами в дневном стационаре, подготовлен месячный запас медикаментов. У жителей микрорайона имеется 350 лодок.

Поселок Ильича

По данным первого замглавы администрации по ЖКХ Октябрьского района Сергея Мещерякова, в микрорайоне Ильича подрядная организация работает над обслуживанием водоотводных каналов на улицах Заозерной, Красноярской, Остров Кораблик. Подготовка защитной насыпи по улице Остров Кораблик, отделяющей микрорайон от поймы Оби, находится в ведении ФГБВУ "Центррегионводхоз".

В микрорайоне также проведен подворовый обход и уточнены списки проживающих. Определены пункты временного размещения: школа № 56, ДК "Октябрьский", Центр развития творчества и спорта. Для оповещения жителей об эвакуации по двум адресам установлены звуковые системы. В собственности у населения имеется 86 маломерных плавательных средств. Решен вопрос по вывозу домашних животных из зон возможного затопления, определены места загонов для скота.

«В связи с продолжающимся подъемом уровня воды и началом ледохода на Оби проведено обследование береговой линии. Заторов на реке не обнаружено. Водопропускное устройство на земляной насыпи по ул. Остров Кораблик закрыто, работает исправно», — рассказал Сергей Мещеряков.

Готовы ко всему

В микрорайонах Затон и Ильича на период прохождения первой волны половодья созданы аварийные бригады с водооткачивающей техникой. Администрации районов производят мониторинг проблемных участков автодорог, дворов. На данный момент подтоплений частных домов не зафиксировано.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда определил три предприятия для обеспечения жителей Затона продовольствием. Для подвоза товаров предприниматели имеют лодки, для обеспечения энергоснабжения — генераторы.

«В микрорайоне Ильича в случае подтопления имеющегося магазина будет организована развозная торговля», — уточнила зампред профильного комитета Ульяна Коломиец.

Она также сообщила, что в магазинах будут созданы 14-дневные запасы товаров первой необходимости на период половодья. По договоренности с Барнаульским речным портом при закрытии движения транспорта в Затон скоропортящиеся продукты питания будут завозиться водным транспортом.

В ходе заседания также заявили о готовности сил и средств Барнаульского района водных путей и судоходства и ООО "Барнаульский речной порт" к работе в паводковый период. Открытие навигации запланировано на 26 апреля, начало пассажирских перевозок — 1 мая.

Подводя итоги заседания, Игорь Лисин поручил администрациям и профильным комитетам держать на контроле прохождение паводка, оперативно реагировать на изменения и принимать исчерпывающие меры по обеспечению безопасности населения.