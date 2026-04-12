До +17 и небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 12 апреля

В краевой столице воздух прогреется до +11 градусов

12 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До +17 градусов потеплеет по юго-западу Алтайского края днем 12 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. В целом по краю +7...+12 градусов.

Местами синоптики обещают небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, порывы до 16 м/с.