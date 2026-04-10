В Госдуме выступили против уголовного наказания за хулиганство на дорогах

Ранее за подобные деяния предложили лишать свободы на пять лет

10 апреля 2026, 21:04, ИА Амител

Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Комитет Госдумы по госстроительству не поддержал законопроект, предлагающий прописать в УК возможность штрафовать на 300-500 тысяч рублей либо лишать свободы на срок до пяти лет за "грубое нарушение общественного порядка" с помощью транспортных средств, пишет "Коммерсантъ".

Поправки в статью 213 УК ("Хулиганство") ранее предложила группа депутатов, включая Ярослава Нилова и Владислава Даванкова. Как поясняли депутаты, агрессивное поведение водителей может привести к нарушениям ПДД, авариям и человеческим жертвам.

«Отнесение хулиганства в случаях, когда виновной или потерпевшей стороной являются водители, к уголовному преступлению, позволит сформировать более безопасную среду для всех участников движения», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документ не учитывает, что в УК уже есть статья 267.1 "Действия, угрожающие безопасности транспортных средств" (санкции — до двух лет лишения свободы), считают в комитете по госстроительству: предложенные изменения могут дублировать существующий состав. Одновременно с этим, отмечают в комитете, существует риск, что в результате принятия поправок преступлением будет считаться деяние, которое сейчас квалифицируется по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Депутаты рассмотрят поправки 15 апреля на пленарном заседании Госдумы.

Комментарии 3

Гость

21:42:23 10-04-2026

Идиоттен тест то же необходимо применять! Вообще раньше была система предупреждений с проколом Ву, три дырки лишение, отличная система, работала.

Гость

08:47:57 11-04-2026

Каждый день мордобой на дорогах и парковках. Уже привыкли к скотству.

Гость

18:56:55 11-04-2026

Всеми руками за автобыдло радеют

