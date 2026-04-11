В Барнауле приступили к ремонту дорог с использованием горячего асфальта

В 2026 году на текущий ремонт дорог направят свыше 230 млн рублей

11 апреля 2026, 20:06, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Дорожные рабочие МБУ "Автодорстрой" приступили к ремонту дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси, сообщили в мэрии.

Как отмечается в пресс-релизе, в первую очередь рабочие отремонтируют улицы с наибольшей интенсивностью движения, основные транспортные магистрали и улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Особое внимание уделят устранению опасных дефектов покрытия и контролю качества работ.

«Напомним, в 2026 году на текущий ремонт дорог будет направлено более 234,6 млн рублей — планируется привести в порядок 114 тыс. кв. м дорожного покрытия», — напомнили в администрации города.

С 11 по 18 апреля запланированы работы на следующих участках:

  • улица Аванесова — от здания № 30 по улице Аванесова до переулка Конева (протяженность участка — 0,6 км, общая протяженность улицы — 3,5 км);
  • проспект Ленина — от площади Октября до улицы Димитрова (протяженность участка — 1,2 км, общая протяженность проспекта — 15,3 км);
  • Южный тракт — от развязки Змеиногорского тракта до остановки "1‑й Сибирский садовод" (протяженность участка — 0,5 км, общая протяженность тракта — 2,2 км).

Завершить ремонт на указанных участках планируют до 19 апреля. Сейчас работы уже ведутся на улице Аванесова — от здания № 30 до переулка Конева.

Гость

20:45:05 11-04-2026

На Ленина вроде же капремонт на этот год планировался?

Гость

21:28:33 11-04-2026

Я так понимаю. Это не основная бригада. Это Центральное ДЭУ. Любо дорого посмотреть. Пацаны нормальные нормально работают нормально выглядят. Ради прикола сфотайте потом основной состав. Так чисто поржать...

Гость

01:04:42 13-04-2026

Гуталина привезли,сезон походит и опять вместе со снегом сойдет

