В Барнауле приступили к ремонту дорог с использованием горячего асфальта

В 2026 году на текущий ремонт дорог направят свыше 230 млн рублей

11 апреля 2026, 20:06, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Дорожные рабочие МБУ "Автодорстрой" приступили к ремонту дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси, сообщили в мэрии.

Как отмечается в пресс-релизе, в первую очередь рабочие отремонтируют улицы с наибольшей интенсивностью движения, основные транспортные магистрали и улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Особое внимание уделят устранению опасных дефектов покрытия и контролю качества работ.

«Напомним, в 2026 году на текущий ремонт дорог будет направлено более 234,6 млн рублей — планируется привести в порядок 114 тыс. кв. м дорожного покрытия», — напомнили в администрации города.

С 11 по 18 апреля запланированы работы на следующих участках:

улица Аванесова — от здания № 30 по улице Аванесова до переулка Конева (протяженность участка — 0,6 км, общая протяженность улицы — 3,5 км);

проспект Ленина — от площади Октября до улицы Димитрова (протяженность участка — 1,2 км, общая протяженность проспекта — 15,3 км);

Южный тракт — от развязки Змеиногорского тракта до остановки "1‑й Сибирский садовод" (протяженность участка — 0,5 км, общая протяженность тракта — 2,2 км).

Завершить ремонт на указанных участках планируют до 19 апреля. Сейчас работы уже ведутся на улице Аванесова — от здания № 30 до переулка Конева.