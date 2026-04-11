В Барнауле приступили к ремонту дорог с использованием горячего асфальта
В 2026 году на текущий ремонт дорог направят свыше 230 млн рублей
11 апреля 2026, 20:06, ИА Амител
Дорожные рабочие МБУ "Автодорстрой" приступили к ремонту дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси, сообщили в мэрии.
Как отмечается в пресс-релизе, в первую очередь рабочие отремонтируют улицы с наибольшей интенсивностью движения, основные транспортные магистрали и улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Особое внимание уделят устранению опасных дефектов покрытия и контролю качества работ.
«Напомним, в 2026 году на текущий ремонт дорог будет направлено более 234,6 млн рублей — планируется привести в порядок 114 тыс. кв. м дорожного покрытия», — напомнили в администрации города.
С 11 по 18 апреля запланированы работы на следующих участках:
- улица Аванесова — от здания № 30 по улице Аванесова до переулка Конева (протяженность участка — 0,6 км, общая протяженность улицы — 3,5 км);
- проспект Ленина — от площади Октября до улицы Димитрова (протяженность участка — 1,2 км, общая протяженность проспекта — 15,3 км);
- Южный тракт — от развязки Змеиногорского тракта до остановки "1‑й Сибирский садовод" (протяженность участка — 0,5 км, общая протяженность тракта — 2,2 км).
Завершить ремонт на указанных участках планируют до 19 апреля. Сейчас работы уже ведутся на улице Аванесова — от здания № 30 до переулка Конева.
20:45:05 11-04-2026
На Ленина вроде же капремонт на этот год планировался?
21:28:33 11-04-2026
Я так понимаю. Это не основная бригада. Это Центральное ДЭУ. Любо дорого посмотреть. Пацаны нормальные нормально работают нормально выглядят. Ради прикола сфотайте потом основной состав. Так чисто поржать...
01:04:42 13-04-2026
Гуталина привезли,сезон походит и опять вместе со снегом сойдет