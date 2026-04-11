Медведев рассказал о содержании новых учебников по обществознанию

Благодаря им школьники научатся "аргументированно отстаивать свою позицию"

11 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Новые школьные учебники по обществознанию помогут ученикам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию, рассказали РИА Новости в секретариате зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека. В их числе — философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие», — сказал Медведев, слова которого приводит секретариат.

Как отметил зампред Совбеза, такие знания составляют основу личности, убеждений, характера и поступков человека, делают его полноценным членом общества.

Напомним, 10 апреля, замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. «Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — рассказала она.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, его изучение продолжится в 9–11-х классах. Новый курс сделали более практико-ориентированным.