Медведев рассказал о содержании новых учебников по обществознанию
Благодаря им школьники научатся "аргументированно отстаивать свою позицию"
11 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Новые школьные учебники по обществознанию помогут ученикам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию, рассказали РИА Новости в секретариате зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
«Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека. В их числе — философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие», — сказал Медведев, слова которого приводит секретариат.
Как отметил зампред Совбеза, такие знания составляют основу личности, убеждений, характера и поступков человека, делают его полноценным членом общества.
Напомним, 10 апреля, замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. «Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — рассказала она.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, его изучение продолжится в 9–11-х классах. Новый курс сделали более практико-ориентированным.
07:23:35 11-04-2026
Чо, всё, капец уже с фотогеничностью, фото только 100 летней давности можно ставить
08:22:49 11-04-2026
После окончания советской школы я получил шоферские права и зарабатывал деньги.
08:39:21 11-04-2026
обществознание - это наука, которая должна научить детей правильно жить в обществе. Один предмет, который синтезирует разные науки. Тут должны быть и конфликтология и правоведение, и философия, и практические задания. Изучать этот предмет нужно как можно раньше с 6 класса, а не с 9 класса
15:06:52 11-04-2026
гость (08:39:21 11-04-2026) обществознание - это наука, которая должна научить детей пра... кофитолигия, говорите
10:41:29 11-04-2026
Черно-белая фотка. Прям как в некрологе
12:55:39 11-04-2026
Если Медведев захочет узнать мнение школоты, то он им его скажет.
18:37:34 11-04-2026
Наверное, что автократия это лучшая форма государственного строя
18:38:11 11-04-2026
Про разделение трех ветвей власти наверное в учебнике не будет ни слова