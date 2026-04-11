Почти 500 млн рублей направят на ремонт дорог к храмам Алтайского края
Среди них — Успенский кафедральный собор в Бийске и Александро-Невский собор в Барнауле
11 апреля 2026, 21:06, ИА Амител
В 2026 году в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дороги, ведущие к крупнейшим храмам и местам притяжения верующих, сообщил региональный Минтранс. Общая стоимость работ превышает 490 миллионов рублей.
«В их числе два крупнейших храма Алтайского края — Успенский кафедральный собор в Бийске и Александро-Невский собор в Барнауле. Оба места посещал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II», — рассказали в министерстве.
В Бийске проведут ремонтные работы на улице Советской, где расположен Успенский кафедральный собор. Он был построен в 1903 году в русско-византийском стиле и является одной из главных достопримечательностей города. На участке протяженностью 1,2 км, от проспекта Кирова до переулка Коммунарского, дорожники заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят тротуары и обновят бортовые камни. Стоимость работ составит 52,8 миллиона рублей.
В Барнауле отремонтируют участок улицы Антона Петрова — от Попова до Малахова — у Александро-Невского собора. Это первый православный собор, построенный в краевой столице после революции 1917 года. Протяженность ремонтируемого участка по нечетной стороне улицы составит 1,5 км. Специалисты проведут устройство нового дорожного покрытия, регулировку люков и замену бортовых камней. На эти цели выделено 41,5 миллиона рублей.
Кроме того, в рамках нацпроекта продолжится ремонт дороги Алейск — Краснодарское, по которой ежегодно проходит один из самых длинных крестных ходов в стране в село Коробейниково Усть-Пристанского района к главной святыне края — Коробейниковской иконе Божией матери. Протяженность ремонтируемого участка — 10 км.
В 2025 году специалисты Южного ДСУ отремонтировали 4,6 км. В 2026-м дорожникам предстоит обновить оставшийся участок — свыше 5 км. Работы включают фрезеровку, укрепление основания, укладку двух слоев асфальта, установку знаков и нанесение разметки. Стоимость работ составит почти 400 миллионов рублей.
21:50:19 11-04-2026
Храмы в состоянии оплатить эти ремонты
06:02:36 12-04-2026
Нет слов.
07:21:46 12-04-2026
"В 2026 году в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дороги, ведущие к крупнейшим храмам и местам притяжения верующих, сообщил региональный Минтранс. Общая стоимость работ превышает 490 миллионов рублей"------------От какой благодати кесарь так беспокоится о Боге? У Бога сказано - "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их"
07:49:50 12-04-2026
Когда становится нечего кушать народ начинают кормить продуктом духовным
11:53:26 12-04-2026
Мракобесие с комфортом
12:20:28 12-04-2026
а к школам?
13:19:30 12-04-2026
Видать дело швах.
08:13:52 21-04-2026
За чей счет этот банкет?