Почти 500 млн рублей направят на ремонт дорог к храмам Алтайского края

Среди них — Успенский кафедральный собор в Бийске и Александро-Невский собор в Барнауле

11 апреля 2026, 21:06, ИА Амител

Православный храм в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В 2026 году в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дороги, ведущие к крупнейшим храмам и местам притяжения верующих, сообщил региональный Минтранс. Общая стоимость работ превышает 490 миллионов рублей.

«В их числе два крупнейших храма Алтайского края — Успенский кафедральный собор в Бийске и Александро-Невский собор в Барнауле. Оба места посещал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II», — рассказали в министерстве.

В Бийске проведут ремонтные работы на улице Советской, где расположен Успенский кафедральный собор. Он был построен в 1903 году в русско-византийском стиле и является одной из главных достопримечательностей города. На участке протяженностью 1,2 км, от проспекта Кирова до переулка Коммунарского, дорожники заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят тротуары и обновят бортовые камни. Стоимость работ составит 52,8 миллиона рублей.

В Барнауле отремонтируют участок улицы Антона Петрова — от Попова до Малахова — у Александро-Невского собора. Это первый православный собор, построенный в краевой столице после революции 1917 года. Протяженность ремонтируемого участка по нечетной стороне улицы составит 1,5 км. Специалисты проведут устройство нового дорожного покрытия, регулировку люков и замену бортовых камней. На эти цели выделено 41,5 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках нацпроекта продолжится ремонт дороги Алейск — Краснодарское, по которой ежегодно проходит один из самых длинных крестных ходов в стране в село Коробейниково Усть-Пристанского района к главной святыне края — Коробейниковской иконе Божией матери. Протяженность ремонтируемого участка — 10 км.

В 2025 году специалисты Южного ДСУ отремонтировали 4,6 км. В 2026-м дорожникам предстоит обновить оставшийся участок — свыше 5 км. Работы включают фрезеровку, укрепление основания, укладку двух слоев асфальта, установку знаков и нанесение разметки. Стоимость работ составит почти 400 миллионов рублей.