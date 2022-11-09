Грузовик сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

В Барнауле грузовик сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Инцидент произошёл на пересечении улиц Солнечная Поляна и 280 лет Барнаула. Водитель грузовика повернул и вовремя не заметил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу.

Пешеходы ускорились и попытались пробежать переход, а водитель грузовика нажал на тормоза, но не успел остановиться.

В результате автомобиль ударил женщину с ребёнком, они едва не попали под колёса.

По информации очевидцев, пострадавшие остались живы. Кроме того, им даже не потребовалась госпитализация.

В Барнауле сотрудники ГИБДД установили личность водителя, нарушившего ПДД возле школы на улице Петра Сухова. Мужчина вылетел на «встречку» и едва не сбил ребёнка.