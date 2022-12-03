Грузовой поезд врезался в легковушку в Новосибирской области
По предварительным данным, есть пострадавшие
3 декабря 2022, 15:31, Никита Черников
Грузовой поезд и кроссовер Kia столкнулись в Исктимском районе Новосибирской области, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Авария произошла 3 декабря около 9 утра на путях необщего пользования на регулируемом железнодорожном переезде.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Областная прокуратура проводит проверку.
Ранее в Алтайском крае водитель и пассажирка автомобиля пострадали в ДТП с лесовозом.
Комментарии
Новости партнеров