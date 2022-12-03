Грузовой поезд врезался в легковушку в Новосибирской области

По предварительным данным, есть пострадавшие

3 декабря 2022, 15:31, Никита Черников

Грузовой поезд и кроссовер Kia столкнулись в Исктимском районе Новосибирской области, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авария произошла 3 декабря около 9 утра на путях необщего пользования на регулируемом железнодорожном переезде.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Областная прокуратура проводит проверку.

Ранее в Алтайском крае водитель и пассажирка автомобиля пострадали в ДТП с лесовозом.

15 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Новосибирске

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