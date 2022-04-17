Лесной пожар произошел рядом с селом в Алтайском крае
Ветер дует от деревни Новоегорьевское, огонь идёт вглубь леса в сторону Срост и озера
17 апреля 2022, 17:59
Лес загорелся у села Новоегорьевское Егорьевского района. Как сообщают «Вести Алтай», предположительно, огонь перекинулся на лесной массив с горящей свалки.
Ветер дует от деревни, огонь идёт вглубь леса в сторону Срост и озера. Спецтехника пожарной части и лесхоза находятся на месте ЧП, местные жители помогают предотвратить распространение огня.
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