Лесной пожар произошел рядом с селом в Алтайском крае

Ветер дует от деревни Новоегорьевское, огонь идёт вглубь леса в сторону Срост и озера

17 апреля 2022, 17:59

Лес загорелся у села Новоегорьевское Егорьевского района. Как сообщают «Вести Алтай», предположительно, огонь перекинулся на лесной массив с горящей свалки.

Ветер дует от деревни, огонь идёт вглубь леса в сторону Срост и озера. Спецтехника пожарной части и лесхоза находятся на месте ЧП, местные жители помогают предотвратить распространение огня.

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