Поля загорелись неподалеку от Рубцовска
Столб дыма поднимается высоко в небо
16 октября 2022, 17:44, Илья Звягинцев
Пожар произошёл неподалёку от Рубцовска. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».
Очевидцы заметили большой столб дыма, который поднимается в небо рядом с 12-м садоводством.
Пока огонь не подошёл к жилым домам.
Напомним, что недавно серьёзный природный пожар произошёл неподалёку от Змеиногорска. Огонь добрался до населённого пункта и уничтожил шесть домов.
После пожара правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
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