Поля загорелись неподалеку от Рубцовска

Пожар произошёл неподалёку от Рубцовска. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».

Очевидцы заметили большой столб дыма, который поднимается в небо рядом с 12-м садоводством.

Пока огонь не подошёл к жилым домам.

Напомним, что недавно серьёзный природный пожар произошёл неподалёку от Змеиногорска. Огонь добрался до населённого пункта и уничтожил шесть домов.

После пожара правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность».