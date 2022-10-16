Поля загорелись неподалеку от Рубцовска

Столб дыма поднимается высоко в небо

16 октября 2022, 17:44, Илья Звягинцев

Пожар произошёл неподалёку от Рубцовска. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».

Очевидцы заметили большой столб дыма, который поднимается в небо рядом с 12-м садоводством.

Пока огонь не подошёл к жилым домам.

Напомним, что недавно серьёзный природный пожар произошёл неподалёку от Змеиногорска. Огонь добрался до населённого пункта и уничтожил шесть домов.

После пожара правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Шесть домов полностью уничтожены в результате природного пожара в Змеиногорске

Шесть домов полностью уничтожены в результате природного пожара в Змеиногорске

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