Пожар случился в продуктовом павильоне в Барнауле

Пожар произошёл в торговом павильоне, расположенном на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и Глушкова в Барнауле. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Пожар вспыхнул 27 июня около 03:50. На месте работали сотрудники пожарной охраны 3-й пожарной части, а также экипаж ППС и Росгвардии.

Причины произошедшего не уточняются.

Накануне в Барнауле случился серьёзный пожар в трёхэтажном частном доме. На месте работали 25 человек и семь автоцистерн.