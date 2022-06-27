Пожар случился в продуктовом павильоне в Барнауле
Огонь тушили ранним утром 27 июня
27 июня 2022, 07:50
Пожар произошёл в торговом павильоне, расположенном на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и Глушкова в Барнауле. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
Пожар вспыхнул 27 июня около 03:50. На месте работали сотрудники пожарной охраны 3-й пожарной части, а также экипаж ППС и Росгвардии.
Причины произошедшего не уточняются.
Накануне в Барнауле случился серьёзный пожар в трёхэтажном частном доме. На месте работали 25 человек и семь автоцистерн.
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