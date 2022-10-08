Такой день. Рабочие места с бронью на алтайских предприятиях и пожар в барнаульской промзоне

После объявления в России частичной мобилизации многие мужчины призывного возраста стали искать возможность получить отсрочку от призыва. Одна из них — работа на предприятии, которое предоставляет бронь от частичной мобилизации. Такие компании есть и в Алтайском крае. Amic.ru выяснил, есть ли ещё вакансии на этих заводах и много ли желающих их занять.

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Общество Какие предприятия Алтайского края предоставляют бронь при частичной мобилизации и есть ли там ещё вакансии

Мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил пункты сбора помощи мобилизованным, сообщает пресс-центр мэрии. Они начали работать с 7 октября на базе общественных приёмных партии «Единая Россия».

В ходе визита глава администрации пообщался с волонтёрами и представителями общественных организаций, поблагодарив за участие всех неравнодушных жителей краевой столицы.

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Происшествия Мэр Вячеслав Франк посетил пункты сбора помощи мобилизованным в Барнауле

8 октября спасатели ликвидировали пожар в промзоне по улице Кулагина в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в кровле над подготовительно-прядильным цехом. Площадь пожара составила 20 кв. м.