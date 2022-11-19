Взрыв на газопроводе прогремел под Санкт-Петербургом

Под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на газопроводе, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, в результате произошедшего возник пожар, однако угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», — написал он.

Напомним, 19 ноября в посёлке Тымовское Сахалина произошёл взрыв газа в жилом доме. В результате случившегося у углового подъезда обрушились пять этажей. В результате случившегося погибли девять человек, в том числе четверо детей.