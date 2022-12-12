Жительница барнаульского посёлка собирается повесить двух породистых собак

Операция по спасению животных разворачивается в барнаульских социальных сетях. В чатах распространяют сообщения о женщине, которая собирается расправиться с двумя собаками.

Как рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул», жительница посёлка Ягодного собирается повесить двух породистых собак за то, что они задавили курицу и погрызли уши свиньям.

Автор распространяемого сообщения утверждает, что у неё есть два дня, для того чтобы найти животным новый дом, иначе их убьют.

Ранее барнаулец увидел, как женщина на оранжевой машине бросила собаку в поле на морозе и уехала.