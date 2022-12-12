Жительница барнаульского посёлка собирается повесить двух породистых собак
Так она отреагировала на то, что животные задавили курицу и отгрызли уши у свиней
12 декабря 2022, 07:20, Илья Звягинцев
Операция по спасению животных разворачивается в барнаульских социальных сетях. В чатах распространяют сообщения о женщине, которая собирается расправиться с двумя собаками.
Как рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул», жительница посёлка Ягодного собирается повесить двух породистых собак за то, что они задавили курицу и погрызли уши свиньям.
Автор распространяемого сообщения утверждает, что у неё есть два дня, для того чтобы найти животным новый дом, иначе их убьют.
Ранее барнаулец увидел, как женщина на оранжевой машине бросила собаку в поле на морозе и уехала.
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