Сибиряки сэкономили 12 млрд рублей с бонусами Спасибо от Сбера

Жители регионов чаще тратят их на топливо, лекарства и доставку еды

Оплата доставки еды бонусами / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В 2025 году участники программы лояльности "СберСпасибо" сберегли около 12 млрд рублей, оплачивая покупки накопленными бонусами у партнеров. Жители Сибири активно используют их для повседневных расходов — от топлива и аптек до заказов еды и ресторанов.

Где чаще тратят бонусы?

Например, жители Омской области и Кузбасса активно оплачивают ими топливо через приложение банка — экономия на АЗС составила почти 600 млн рублей за год.

В Красноярском и Алтайском краях пользователи чаще списывают бонусы в аптеках — суммарная выгода достигла 580 млн рублей. Новосибирцы предпочитают рассчитываться бонусами за заказы в кафе и ресторанах, благодаря чему сэкономили около 238 млн рублей.

«Уже больше шести миллионов сибиряков отдают предпочтение программе лояльности "СберСпасибо". Она интегрирована в приложение СберБанк Онлайн, где можно удобно настроить любимые категории кешбэка и получать максимальную выгоду», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Как работает система лояльности?

Для участия достаточно подключить сервис в приложении Сбербанк Онлайн и каждый месяц выбирать категории повышенного кешбэка — например, аптеки, такси или заведения общественного питания. С подпиской "СберПрайм" можно активировать до пяти категорий.

Бонусы начисляют при оплате картой банка, улыбкой, смартфоном с помощью "Вжух" или со SberPay NFC*, онлайн или по QR*-коду со SberPay.

Потратить накопленный кешбэк можно у партнеров программы — на заказы в "Самокате", доставку продуктов и еды в Купере, бронирование отелей на "Отелло", помощь врачей "СберЗдоровья", заправку автомобиля через сервис "Заправить авто" и другие популярные услуги.

*SberPay ("СберПэй"); *NFC ("ЭнЭфСи"); *QR ("КьюАр")

