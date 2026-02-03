Более десяти тысяч жителей Сибири взяли образовательные кредиты с господдержкой в Сбере

В 2025 году число заемщиков выросло на треть

03 февраля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGnQyng

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Свыше десяти тысяч сибиряков оформили кредиты на образование с господдержкой в Сбере. Показатель вырос почти на треть по сравнению с предыдущим годом. С помощью программы студенты получили доступ к высшему и среднему профессиональному образованию.

Чаще всего таким финансовым инструментом пользовались в Новосибирской области — на регион пришлось около четверти всех оформленных займов. Самый высокий средний размер кредита зафиксировали в Томске — 151 тысяча рублей, самый низкий показатель оказался в Абакане — 97 тысяч рублей. Основная аудитория программы — молодежь до 25 лет, на нее приходится 85% всех выдач. При этом чаще кредиты оформляют девушки — их доля составила 62%.

«Качественное образование — это необходимая база для профессиональной самореализации. А кредит на образование с комфортной ставкой в Сбере — выгодная инвестиция в свое будущее», — сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

После оформления кредита банк сначала переводит средства на счет клиента, а затем направляет их в образовательную организацию — снять деньги наличными невозможно. Общая ставка по договору составляет 21,95%, из них 18,95% компенсирует государство, поэтому для заемщика она равна 3% годовых. Во время учебы и в течение девяти месяцев после выпуска студент может оплачивать только проценты, а основной долг погасить в срок до 15 лет.

Узнать подробные условия программы, перечень документов и рассчитать платежи можно через чат-бот Сбера. Платформа также подскажет, подходит ли выбранный вуз или колледж под требования образовательного кредитования.

