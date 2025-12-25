Скончался актер из сериала "Друзья" Пэт Финн

Об утрате сообщили родные умершего – много лет он боролся с онкологическим заболеванием

Американский актер Пэт Финн / стоп-кадр с видео сериала "Друзья"

Американский актер Пэт Финн ушел из жизни в возрасте 60 лет. О смерти артиста сообщила газета New York Post со ссылкой на заявление представителя семьи.

По данным издания, Пэт Финн скончался в понедельник после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В официальном сообщении семья актера выразила глубокую скорбь:

«С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна».

Пэт Финн завоевал признание зрителей благодаря ролям в популярных телесериалах "Друзья", где он сыграл доктора Роджера, парня Моники, в двух эпизодах – "Сайнфелд", "Бывает и хуже".

Также актер снимался в полнометражных фильмах, среди которых "Где моя тачка, чувак?", "Простые сложности" и "Дела с идиотами".

