Футболисты барнаульского «Динамо» обыграли ФК «Новосибирск»

Футболисты барнаульского «Динамо» одержали крупную волевую победу в Новосибирске. Заключительный матч осенней части первенства России против ФК «Новосибирск» состоялся сегодня, 13 ноября, в новосибирском манеже «Заря» и завершился со счётом 4:1 в пользу барнаульцев.

По ходу игры динамовцам пришлось отыгрываться. На 12-й минуте ворота Богдана Карюкина с пенальти поразил Максим Житнев. Однако незадолго до свистка на перерыв Игорь Абрамов восстановил равновесие. А во втором тайме точные удары Михаила Осипова, Артёма Яркина и Дмитрия Бакая принесли динамовцам победу с крупным счётом 4:1.

Несмотря на убедительный успех в Новосибирске, положение «Динамо» в турнирной таблице не изменилось. Команда Олега Яковлева уходит на зимний перерыв, занимая в списке девятое место.

Возобновится первенство России в начале апреля 2023 года.