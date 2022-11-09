Волейболистки «Алтай-АГАУ» прервали серию поражений в сезоне 2022/23. Второй тур высшей лиги «Б» женского чемпионата России продолжается в Куйбышеве Новосибирской области.

Сегодня барнаульские волейболистки взяли верх над читинской «Забайкалкой» со счётом 3:0 (26:24, 25:13, 25:17). Напомним, 8 ноября в стартовой игре тура «Алтай-АГАУ» уступил иркутскому «Локомотиву-Ангаре» — 0:3. А до этого в матчах первого тура, который прошёл в октябре в Южно-Сахалинске, барнаульские волейболистки потерпели пять поражений подряд.

Несмотря на успех в игре с «Забайкалкой», «Алтай-АГАУ» остаётся на последней, шестой строке турнирной таблицы. 10 ноября барнаульской команде предстоит встреча с куйбышевским «Олимпом».