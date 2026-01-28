НОВОСТИОбщество

Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов

Адвокат телеведущей заявил, что это нарушает договоренность между бывшими возлюбленными

28 января 2026, 23:07, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего футболиста Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов на троих их общих детей, сообщает "Газета.ру". Подробности решения не раскрываются.

Как ранее заявлял адвокат Барановской Николай Фетисов, Аршавин требовал уменьшить размер выплат до одной четвертой части от всех доходов, а с апреля 2026 года — до одной шестой части. Основной причиной футболист назвал начало выплат алиментов с августа 2025-го своему ребенку от другого брака.

Адвокат подчеркнул, что иск противоречит компромиссу 2014 года, когда Барановская, отказываясь от взыскания долга за десять месяцев (около 1,5 млн евро), договорилась с Аршавиным о сохранении определенного объема алиментов в будущем.

Пара состояла в незарегистрированных отношениях с 2003 по 2010 год. У них трое детей: 19-летний Артем, 17-летняя Яна и 10-летний Арсений.

суд Знаменитости

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

06:07:39 29-01-2026

Ну и отдай всё. Ещё заработаешь. Гениальный футболист.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:36:12 29-01-2026

Алименты должны быть отменены.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:54 29-01-2026

а в честь чего платить на 19-летнего Артема?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:51 29-01-2026

Гость (09:16:54 29-01-2026) а в честь чего платить на 19-летнего Артема?... если он учится на очной форме обучения , то до 24 лет
)))

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:36 29-01-2026

Алименты не должны быть болше минималки! Вполне достаточно!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров