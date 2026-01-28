Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов

Адвокат телеведущей заявил, что это нарушает договоренность между бывшими возлюбленными

28 января 2026, 23:07, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего футболиста Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов на троих их общих детей, сообщает "Газета.ру". Подробности решения не раскрываются.

Как ранее заявлял адвокат Барановской Николай Фетисов, Аршавин требовал уменьшить размер выплат до одной четвертой части от всех доходов, а с апреля 2026 года — до одной шестой части. Основной причиной футболист назвал начало выплат алиментов с августа 2025-го своему ребенку от другого брака.

Адвокат подчеркнул, что иск противоречит компромиссу 2014 года, когда Барановская, отказываясь от взыскания долга за десять месяцев (около 1,5 млн евро), договорилась с Аршавиным о сохранении определенного объема алиментов в будущем.

Пара состояла в незарегистрированных отношениях с 2003 по 2010 год. У них трое детей: 19-летний Артем, 17-летняя Яна и 10-летний Арсений.