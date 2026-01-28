Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов
Адвокат телеведущей заявил, что это нарушает договоренность между бывшими возлюбленными
28 января 2026, 23:07, ИА Амител
Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего футболиста Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов на троих их общих детей, сообщает "Газета.ру". Подробности решения не раскрываются.
Как ранее заявлял адвокат Барановской Николай Фетисов, Аршавин требовал уменьшить размер выплат до одной четвертой части от всех доходов, а с апреля 2026 года — до одной шестой части. Основной причиной футболист назвал начало выплат алиментов с августа 2025-го своему ребенку от другого брака.
Адвокат подчеркнул, что иск противоречит компромиссу 2014 года, когда Барановская, отказываясь от взыскания долга за десять месяцев (около 1,5 млн евро), договорилась с Аршавиным о сохранении определенного объема алиментов в будущем.
Пара состояла в незарегистрированных отношениях с 2003 по 2010 год. У них трое детей: 19-летний Артем, 17-летняя Яна и 10-летний Арсений.
06:07:39 29-01-2026
Ну и отдай всё. Ещё заработаешь. Гениальный футболист.
06:36:12 29-01-2026
Алименты должны быть отменены.
09:16:54 29-01-2026
а в честь чего платить на 19-летнего Артема?
12:22:51 29-01-2026
Гость (09:16:54 29-01-2026) а в честь чего платить на 19-летнего Артема?... если он учится на очной форме обучения , то до 24 лет
)))
16:23:36 29-01-2026
Алименты не должны быть болше минималки! Вполне достаточно!