Бывшая жена Аршавина описала, как потеряла нос: "Увидела некротическую жидкость"
Сейчас модель довольна результатом пластических операций
14 января 2026, 18:25, ИА Амител
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, модель Алиса Аршавина, детально описала момент, когда поняла, что теряет нос: из него потекла "черная смола". По ее словам, причиной трагедии стали некротические процессы после инъекций, пишет StarHit.
По словам Аршавиной, увлечение филлерами в разгар пандемии и наложившийся стресс из-за развода привели к тяжелой инфекции.
«Обратилась к косметологу в пандемию. Без лицензии, без всего. Просто открыла чемоданчик… Что-то вкололось, какую инфекцию можно занести?» – вспоминает она.
Нос начал видоизменяться, появлялись и спадали отеки, но критическим стал момент, когда модель увидела явный признак отмирания тканей.
«Я взглянула немного вверх и увидела черную смолу из носа – это некротическая жидкость», – рассказала она на телеканале "Пятница". К этому моменту, как призналась сама Аршавина, исправить что-либо было уже поздно.
Для восстановления внешности ей потребовалась серия более чем из десяти сложных операций у лучших специалистов. Сейчас модель утверждает, что довольна результатом и даже не жалеет о произошедшем, считая это кармическим испытанием. Ранее сообщалось, что после одной из неудачных попыток реконструкции Аршавина впала в тяжелую депрессию и почти год не вставала с кровати.
18:30:55 14-01-2026
от безделья это
19:51:39 14-01-2026
Кому и кобыла невеста. Классика!
20:45:25 14-01-2026
Сколь не делай пластических операций- дети всё равно с теми же дефектами будут- генетика пластическим хирургом не исправляется.
10:31:14 15-01-2026
А тот кто восстанавливал нос ,не папа Карло ,часом?
10:56:21 15-01-2026
фу, читать даже неприятно