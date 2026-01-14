Бывшая жена Аршавина описала, как потеряла нос: "Увидела некротическую жидкость"

Сейчас модель довольна результатом пластических операций

14 января 2026, 18:25, ИА Амител

Алиса Аршавина после ряда пластических операций на носу / Кадр из программы "Что я наделала?! Треугольник смерти" телеканала "Пятница"

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, модель Алиса Аршавина, детально описала момент, когда поняла, что теряет нос: из него потекла "черная смола". По ее словам, причиной трагедии стали некротические процессы после инъекций, пишет StarHit.

По словам Аршавиной, увлечение филлерами в разгар пандемии и наложившийся стресс из-за развода привели к тяжелой инфекции.

«Обратилась к косметологу в пандемию. Без лицензии, без всего. Просто открыла чемоданчик… Что-то вкололось, какую инфекцию можно занести?» – вспоминает она.

Нос начал видоизменяться, появлялись и спадали отеки, но критическим стал момент, когда модель увидела явный признак отмирания тканей.

«Я взглянула немного вверх и увидела черную смолу из носа – это некротическая жидкость», – рассказала она на телеканале "Пятница". К этому моменту, как призналась сама Аршавина, исправить что-либо было уже поздно.

Для восстановления внешности ей потребовалась серия более чем из десяти сложных операций у лучших специалистов. Сейчас модель утверждает, что довольна результатом и даже не жалеет о произошедшем, считая это кармическим испытанием. Ранее сообщалось, что после одной из неудачных попыток реконструкции Аршавина впала в тяжелую депрессию и почти год не вставала с кровати.

