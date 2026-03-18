Иран сообщил о мстительной волне ударов по Израилю за смерть Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны погиб в результате авиаудара по иранскому государству

18 марта 2026, 15:13, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Иран объявил о подготовке 61‑й волны ракетных ударов по Израилю — таким образом Тегеран намерен отомстить за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, пишет РБК.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани погиб в результате авиаудара по территории Ирана. Почти одновременно стало известно и о смерти генерал‑майора Голамрезы Сулеймани — командира ополчения "Басидж".

Информацию о гибели обоих официальных лиц подтвердил КСИР. По данным иранской стороны, похороны Лариджани, Сулеймани и других погибших пройдут 18 марта. Их похоронят вместе с моряками фрегата Iris Dena, потопленного американской подводной лодкой.

В телеграм‑канале секретаря Совета национальной безопасности Ирана после известий о гибели Лариджани разместили фотографию его рукописи — снимок сделали накануне церемонии прощания с экипажем фрегата.

Али Лариджани родился в Ираке в семье аятолл. Он получил степень PhD по западной философии в Тегеранском университете, специализируясь на изучении философии Иммануила Канта.

Лариджани дважды участвовал в президентских выборах: в 2005 году занял шестое место, а в 2021-м его кандидатура не прошла отбор — Совет стражей Конституции не допустил его к выборам.

Ранее в США заявили о потере контроля над операцией в Иране.