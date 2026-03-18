Иран сообщил о мстительной волне ударов по Израилю за смерть Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны погиб в результате авиаудара по иранскому государству
18 марта 2026, 15:13, ИА Амител
Иран объявил о подготовке 61‑й волны ракетных ударов по Израилю — таким образом Тегеран намерен отомстить за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, пишет РБК.
Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани погиб в результате авиаудара по территории Ирана. Почти одновременно стало известно и о смерти генерал‑майора Голамрезы Сулеймани — командира ополчения "Басидж".
Информацию о гибели обоих официальных лиц подтвердил КСИР. По данным иранской стороны, похороны Лариджани, Сулеймани и других погибших пройдут 18 марта. Их похоронят вместе с моряками фрегата Iris Dena, потопленного американской подводной лодкой.
В телеграм‑канале секретаря Совета национальной безопасности Ирана после известий о гибели Лариджани разместили фотографию его рукописи — снимок сделали накануне церемонии прощания с экипажем фрегата.
Али Лариджани родился в Ираке в семье аятолл. Он получил степень PhD по западной философии в Тегеранском университете, специализируясь на изучении философии Иммануила Канта.
Лариджани дважды участвовал в президентских выборах: в 2005 году занял шестое место, а в 2021-м его кандидатура не прошла отбор — Совет стражей Конституции не допустил его к выборам.
Ранее в США заявили о потере контроля над операцией в Иране. Наземное вторжение США в Иран может обернуться "армагеддоном", считает сенатор Крис Мерфи.
15:17:32 18-03-2026
То есть эти тоже будут что-то делать исключительно "в ответ на" ?
Смею предположить, что в таком случае всё затянется на годы, яркий пример рядом.
16:22:19 18-03-2026
Гость (15:17:32 18-03-2026) То есть эти тоже будут что-то делать исключительно "в ответ ... "яркий пример рядом."-------------- Гость, не уместное сравнение. Над Ираном самолеты летают свободно выискивая цели, еще несколько недель и Ирану кранты.
17:20:11 18-03-2026
Гость (16:22:19 18-03-2026) "яркий пример рядом."-------------- Гость, не уместное срав... Кто мешал им ПВО закупать? Кто мешал им вооружаться? Кто мешал им строить нормальное гражданское общество? Кто мешал им развивать свою страну, двигать вперёд экономику, науку, здравоохранение?
21:13:39 18-03-2026
Гость (17:20:11 18-03-2026) Кто мешал им ПВО закупать? Кто мешал им вооружаться? Кто меш... А кто нам мешает делать перечисленное табой?
15:22:44 18-03-2026
Персы крутые!
17:44:15 18-03-2026
Олег (15:22:44 18-03-2026) Персы крутые! ...
Не путай арабов с персами
16:39:23 18-03-2026
за Грибоедова, алмаз Шах отдали.